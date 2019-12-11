Türk Telekom 85 -71 UNET Holon
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında İsrail temsilcisi UNET Holon'u 85-71 yendi.
Türk Telekom'u galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı.
Başkent ekibi, gruptaki 6. galibiyetini, UNET Holon ise 5. yenilgisini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Türk Telekom: Campbell 5, Muhammed Baygül 8, Johnson 15, Metin Türen 3, Fall 15, Hunter 24, Şafak Edge 2, Wiltjer 11, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Efe Beşok
UNET Holon: Caupain 8, Foster 14, Richardson 5, Cline 19, Howell 8, Delgado 8, Pnini 3, Harrush 2, Thompson 2, Simhon 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 49-34
3. Periyot: 66-52
Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Harrush (Unet Holon)
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