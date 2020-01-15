Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa

Türk Telekom karşılaşmada 2. dakikayı 6-2 önde geçerken, konuk ekip Tomas ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 7. dakikada skoru eşitledi: 15-15. Türk

Telekom'un top kayıplarını iyi değerlendiren İspanya temsilcisi, ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başlarında iyi savunma yapan Türk Telekom, 13. dakikada (30-30) eşitliği sağladı. Dış atışlardan Tomas ve Nelson ile etkili olan İspanya temsilcisi, 18. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 34-44. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 50-41 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Türk Telekom, Campbell, Muhammed Baygül ve Johnson ile bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru yeniden eşitledi: 53-53. Muhammed Baygül'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle öne geçen Türk Telekom, Fall ve Johnson'nun da boyalı alanda verdiği katkıyla son çeyreğe 65-59 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da savunmaya ağırlık verirken Türk Telekom, Wiltjer'in sayılarıyla 37. dakikada farkı 11 sayıya (75-64) çıkardı. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Türk Telekom, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.

Salon: Ankara



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Michal Proc (Polonya), Alexey Davydov (Rusya)

Türk Telekom: Johnson 16, Muhammed Baygül 10, Fall 9, Wiltjer 22, Campbell 18, Hunter 3, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge

BAXI Manresa: Jou 3, Nelson 17, Baez 2, Sakho 10, Tomas 26, Serrano 2, Vaulet 12

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-50

3. Periyot: 65-59

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