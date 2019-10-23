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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.10.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Türk Telekom 64-56 Dinamo Sassari

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Türk Telekom 64-56 Dinamo Sassari

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, sahasında İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 64-56 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken ilk 4 dakika 5-4 Türk Telekom'un üstünlüğünde geçildi. Özellikle Campbell'in 3 sayılık atışları Türk Telekom'un oyunda üstünlüğü yakalamasını sağladı. İlk çeyreğin son dakikasına 21-13 önde giren başkent ekibi, bu bölümü aynı skorla üstün tamamladı.

İkinci periyoda konuk ekip daha iyi başlarken, özellikle savunma ve hücum ribauntlarında başarılı bir grafik çizdi. Sonrasında oyunda dengeyi kuran Türk Telekom, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 31-19 önde geçmeyi başardı. Çeyreğin son 5 dakikasına girilirken iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Metin Türen'in devrenin bitimine 1 dakika 45 saniye kala attığı 3 sayılık basketle farkı 15 sayıya (36-21) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 38-26'lık skorla önde girdi.

Konuk ekip üçüncü periyoda Pierre'nin 3 sayılık atışıyla iyi bir başlangıç yaptı. Pierre 3 sayılık basketlerine devam ederken Dinamo Sassari aradaki farkı 6 sayıya (38-32) indirdi. Ev sahibi ekip bir türlü hücumda istediği performansa ulaşmazken konuk ekip bulduğu sayılarla 40-38 öne geçti. Türk Telekom bu periyotta rakibin iyi savunması karşısında tam 7 dakika sayı atamadı. Bu dakikadan sonra toparlanan mavi-beyazlılar üst üste bulduğu sayılarla tekrar 43-42 öne geçmeyi başardı. Bu çeyreğin bitimine 1 dakika kala 45-44 üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, final periyoduna 47-44 üstün girdi.

Türk Telekom final periyoduna da kötü bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, rakibin hücumlarını durdurmakta zorlanırken İtalyan ekibi 51-49 öne geçti. Campbell'in basketiyle 53-51 öne geçen Türk Telekom savunmasını sertleştirince rakibe kolay sayı şansı tanımadı. Muhammed Baygül ve Hunter ile üst üste sayılan bulan başkent ekibi son 4 dakikaya girerken skordaki üstünlüğünü 58-51'e taşıdı. Son 1 dakikaya 62-56 önde giren Türk Telekom, maçtan da 64-56 galip ayrıldı.

Salon: Ankara
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Matrin Vulic (Hırvatistan), Janusz Calik (Polonya)
Türk Telekom: Muhammed Baygül 5, Campbell 12, Fall 10, Hunter 14, Wiltjer 12, Metin Türen 3, Şafak Edge 2, Polat Kaya, Johnson 2, Egemen Güven 4, Efe Beşok
Dinamo Sassari: Bilan 4, Evans 18, Pierre 13, Spissu 3, Vitali 3, McLean 9, Jerrells 2, Gentile 4, Sorokas
1. periyot: 21-13
Devre: 38-26
3. periyot: 47-44
Beş faulle çıkan: 39.51 Campbell (Türk Telekom)

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