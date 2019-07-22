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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
22.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Türk Telekom, 2,18'lik Fall’ı transfer etti

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Türk Telekom, 2,18'lik Fall’ı transfer etti

Türk Telekom Spor Kulübü, Avrupa’nın sayılı uzunları arasında yer alan (2,18 m) 27 yaşındaki Fransız pivot Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı.

Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Türk Telekom Spor Kulübü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkent ekibi, Lokomotif Kuban takımında forma giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Moustapha Fall ile sözleşme imzaladı.

Savunma ve hücumda etkili bir silah olacak 2,18 metre boyundaki pivot oyuncu özellikle pota altında tehlikeli bir isim olarak öne çıkıyor. Kariyerine Fransa'nın Poitiers 86 takımında başlayan Fall, sırasıyla Monaco, Antibes Sharks ve Elan Chalon takımlarında forma giydi. Chalon ile FIBA Avrupa Kupası finali oynama başarısı gösteren oyuncu, 2016-2017 sezonunda Fransa Ligi'nde yılın savunmacısı seçildi. Geçtiğimiz sezon Lokomotif Kuban forması altında başarılı bir sezon geçiren Fall ligde; 14 sayı, 8 ribaund 3 asist ortalamasını yakalarken, EuroCup'ta ise 10 maçta 5,6 sayı 2,9 ribound 0,6 asistlik istatistik tutturdu.

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Türk Telekom, 2,18lik Fall’ı transfer etti

TJ CAMPBELL'LA SÖZLEŞME UZATILDI

Türk Telekom, başarılı oyun kurucularından TJ Campbell ile de sözleşme yeniledi. Özellikle takımın Türkiye 1. Ligi'nden Süper Lig'e yükseldiği yıl sayılarıyla etkili olan ABD'li oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu; 9,15 sayı 2,24 ribound ve 4,39 ortalama ile oynadı. 7Days EuroCup'ta 10 maçta parkede yer alan Campbell, 9.9 sayı, 2,1 ribound, 3,6 asistlik katkı sağladı.

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