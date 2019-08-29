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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
29.08.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Türk takımlarına CANLI BAHİS başlıyor! Trabzonspor'un iddaa oranı...

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Türk takımlarına CANLI BAHİS başlıyor! Trabzonspor'un iddaa oranı...

Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi dün başladı. Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile yeni döneme merhaba dedik, sıra Türk takımlarında! İşte detaylar...

CANLI BAHİS keyfi dün oynanan "Lille - St Etienne" karşılaşmasıyla başladı, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in mücadelesinde heyecan doruklara çıktı.

Türk oyunculardan sonra sıra Türk takımlarına geldi, başlangıcı da Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off ön elemelerindeki AEK rövanşıyla yapacağız!

3-1'İN RÖVANŞINDA TRABZONSPOR İDDAA'DA YİNE FAVORİ!

İlk maçta, karşılaşmanın henüz başında Marka Livaja ile geriye düşen Trabzonspor, Jose Sosa'nın ayağından bir de penaltıdan yararlanamamasına rağmen Caleb Ekuban'ın hat-trick'iyle mücadeleyi 3-1 kazanmasını bilmişti.

Rövanşta Misli.com'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI BAHİS fırsatı sizleri bekliyor!

1,70 oranıyla Trabzonspor rövanşın da favorisi konumunda... AEK'nın galibiyetine verilen iddaa oranı ise 3,75'ten 3,60'a kadar geriledi.

Maç Sonucu ve Altı/Üstü, Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur, Ev Sahibi Gol Yemeden Bitirir Mi, Hangi Takım Kaç Farkla Kazanır gibi yeni iddaa seçeneklerine Misli.com'dan TEK MAÇ (MBS1) olarak oynayabileceksiniz.

Türk takımlarına CANLI BAHİS başlıyor Trabzonsporun iddaa oranı...

SAATLERİNİZİ 20:30'A KURUN, CANLI BAHİS VAR!

20:30'da maç başladığı an Misli.com'da da CANLI BAHİS keyfi yaşanmaya başlayacak. Türk takımlarına da CANLI CANLI bahis almaya başlama fırsatını kaçırmamak için saatlerinizi mutlaka 20:30'a kurun!

Misli.com yazarı Berkuk Ünyay; "AEK'nın kaybedecek bir şeyinin olmaması önemli. Fazlasıyla risk alacaklardır. Bu risk de gol getirebilir. Trabzonspor'un da kendi sahasında skor bulmasını bekliyorum." dedi ve maç öncesinde sizlere 1,60'lık iddaa oranıyla KG VAR önerdi.

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misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…
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