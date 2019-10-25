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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

Türk takımları, grup aşamasında 12 maçta tek galibiyet aldı

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Türk takımları, grup aşamasında 12 maçta tek galibiyet aldı

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Türk takımları, gösterdikleri başarısız performans ile dikkat çekiyor.

Türk takımları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 8 mağlubiyet aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü.

GALATASARAY ZORLU GRUPTA 1 PUAN ALABİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain ve Belçika takımı Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra iç sahada çıktığı Paris Saint-Germain ve Real Madrid müsabakalarında mağlup olarak ilk üç haftayı gol atamadan son sırada noktaladı.

BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMAYAN TEK TÜRK TAKIMI
Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’nda eşleştiği Slovan Bratislava ile deplasmanda, Wolverhampton ve Braga ile ise içeride karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım bu 3 maçta rakip ağlara 3 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak ilk üç haftayı noktaladı.

TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR’DEN
Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’nda gruptan çıkma şansını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. İlk maçında Roma deplasmanından 4-0’lık farklı bir skorla mağlup ayrılan İstanbul ekibi, iç sahada oynadığı Mönchengladbach ve Wolfsberger maçlarından 4 puan çıkarttı ve ilk 3 haftayı ilk iki sırada noktalamayı başardı. Türk takımlarının bu sezon Avrupa gruplarında aldığı tek 3 puan, Wolsfberger karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

TRABZONSPOR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Avrupa kupalarındaki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise grupta çıktığı 3 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi. C Grubu’nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile çekişen bordo mavililer, Getafe ve Krasnodar’a mağlup olurken, tek puanını Basel’e karşı aldı. Trabzonspor bu 3 maçta 2 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT GİDİŞ RİSKE GİRİYOR
UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile kıyasıya yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.
Türkiye, puan sıralamasında mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gidememe riski bulunuyor

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