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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
02.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Türk takım “Futbolist” PUBG şampiyonu oldu

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Türk takım “Futbolist” PUBG şampiyonu oldu

Vodafone-ESL işbirliğiyle düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası “Vodafone 5G ESL Mobile Open”, 3 ay süren büyük mücadelenin ardından sona erdi. Milano Oyun Haftası kapsamında gerçekleştirilen büyük final, Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynandı. Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Dünyanın önde gelen telekom ve teknoloji servis sağlayıcılarından Vodafone Grubu’nun, esporda bir dünya lideri olan ESL işbirliğiyle düzenlediği, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası “Vodafone 5G ESL Mobile Open” tamamlandı. Türkiye’den de 2 takımın yarıştığı büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynandı. Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu. “Vodafone 5G ESL Mobile Open” finalinde toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtıldı.

Mayıs sonunda başlayan “Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasına, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. Online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu “Asphalt 9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu “PUBG Mobile” için ayrı fikstürlerin uygulandığı turnuvada online elemeler 3 kıta arasında 3 ay sürdü. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 70 bin izlenmeyi geçti. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi: 

“Vodafone olarak, hem dünyada hem de Türkiye’de espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Türkiye’de espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk. 3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Grubumuzun tüm dünyada ESL işbirliğiyle düzenlediği ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ mobil espor turnuvası da Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyan bir etkinlik oldu. Turnuvanın PUBG Mobile finalini kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan ‘Futbolist’ takımını kutluyoruz. Vodafone olarak, dünyada ve Türkiye’de oyunseverlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” 

Vodafone FreeZone’dan PUBG Mobile ayrıcalığı

Vodafone FreeZone, PUBG Mobile oynamayı seven gençlere Gamer Paketleri ile destek oluyor. Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile gençler PUBG Mobile, YouTube ve Discord uygulamalarını sınırsız kullanabiliyor. Ayrıca, her ay Zula oyununda geçerli hediye oyun parası olan Zula Altın kazanabiliyor. Diğer yandan, her ay efsane hediyeler kazanma şansı da yakalıyor. Haziran-Ağustos dönemi yarışmasında Gamer Paketi sahiplerine Milano Oyun Haftası seyahati kazanma ve “Vodafone 5G ESL Mobile Open” finallerini yerinde izleme fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan talihli, PUBG Mobile videoları çeken YouTuber Ersin Yekin ile birlikte Milano Oyun Haftası’nda finali yerinde izledi.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” finaliyle birlikte, espor tarihinde ilk defa tüm etkinlik kesintisiz ve yoğun bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde mobil 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirildi. Büyük final, aynı zamanda Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği ilk büyük etkinlik oldu. “Vodafone Gigabit 5G Network” adı verilen bu şebeke, gecikme sürelerinin çok kısa olması ve büyük veri transferi kapasitesi sayesinde, oyunculara en sevdikleri video oyunlarını gerçek zamanlı olarak oynama imkânı veriyor. Oyuncular, indirme ve güncellemeler için beklemek zorunda kalmıyor. Şebekenin, “Real Time” özelliği, çözümlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girmeyi sağlarken, “Giga Speed” özelliği multimedya içeriklerini taramak, indirmek ve paylaşmak için daha önce görülmemiş bir hız seviyesi sunuyor. “Everything Connected” özelliğiyle tüm cihazları en iyi performansla birbirine bağlayan şebeke, “Agile Network” özelliğiyle de ihtiyaç duyulan servislere en kalabalık yerlerde bile azami stabilite sağlıyor. 

 

 

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