Türk sporunun efsane başkanlarından Süleyman Seba anılıyor

Beşiktaş, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ve Seba'nın fotoğrafı ile "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözünün yer aldığı mesajda, "Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bugün saat 14.00'te Akaretler'deki Şairler Parkı'nda bulunan Süleyman Seba'nın heykelinin önünde taziye defteri açılacak. Saat 17.00'de aynı yerde kulüp tarafından anma töreni düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA UNUTMADI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Süleyman Seba'yı, internet sitesinden yayımladığı bir metinle andı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Aziz Yıldırım ve Süleyman Seba'nın birlikte çekilen fotoğrafları kullanılırken şu ifadeler yer aldı;

"Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıldönümünde; saygı, özlem ve rahmetle anıyouz."

Galatasaray ise Seba'nın tüm futbolseverlerin sevgisini kazandığının altını çizdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz."