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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
AA
24.09.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Türk sporunun altın haftası

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Türk sporunun altın haftası

Türk sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 68 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, geçen hafta karate, tekvando, güreş, judo, eskrim, cimnastik, kick boks, bocce ve buz dansı branşlarında katıldığı organizasyonlarda 18 altın, 17 gümüş ve 33 bronz madalya elde etti.

Milli sporcuların dereceleri 2020 Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere gelecekteki şampiyonalar için umut verdi.

Özellikle Tokyo 2020'ye dahil edilen karate branşında alınan 12 madalya yüzleri güldürdü.

Şili'nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin 3. etabında milli sporcular, 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Başkent Santiago'daki organizasyonda ay-yıldızlı karateciler Serap Özçelik, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş ve Rıdvan Kaptan kürsünün zirvesine çıktı. Takım kata kategorisinde de Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi'den oluşan Türk Milli Takımı, İspanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Kick boksta 29 madalya

Milli kick boksçular, İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası'ndan 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 29 madalyayla döndü.

51 ülkeden bin 757 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'ye altın madalyaları Cengizhan Kuru (full contact 75 kilo), Hamide Yavuz (full contact 52 kilo), Mahsum Teker (full contact 86 kilo), Doğukan Güzelkabaağaç (full contact 91 kilo) ve Can Özbatur (low kick 91 kilo) kazandırdı.

İrem Yaman tarihe geçti

Tekvandoda grand prix serisinin 3. ayağı Tayvan'ın Taoyuan kentinde yapıldı. Türkiye, seriyi 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 57 kiloda altın madalyaya uzanan İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan yazdırdı.

Ağustos ayında Rusya'da düzenlenen grand prix 2. seri müsabakalarının ardından Tayvan'da da ilk sırayı alan İrem, aynı zamanda üst üste iki grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu olarak tarihe geçti.

Tayvan'da ayrıca kadınlarda 67 kiloda Nafia Kuş, 49 kiloda da Rukiye Yıldırım bronz madalya aldı

Eskrimde madalyalar sürüyor

Türkiye'nin son dönemde önemli ilerleme kaydettiği eskrimde madalyalar gelmeye devam ediyor.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Satellite Turnuvası'nda milli sporculardan Enver Yıldırım, erkekler kılıç, Martino Minuto da erkekler flöre kategorisinde birinclik kürsüsüne çıktı.

Iryna Shchukla ise kadınlar kılıçta üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Güreşte iki dünya şampiyonluğu

Slovakya'nın Trnava kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, iki kez İstiklal Marşı'nı okuttu.

Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal dünya şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.

Şampiyonada serbest stilde Erhan Yaylacı, grekoromen stilde de Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya elde etti.

Judoda madalya hasretini sonlandırdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Dünya Judo Şampiyonası'ndan dün güzel bir haber geldi.

Üçüncülük maçında Polonyalı Damian Swarnowiecki'yi ipponla yenen milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda bronz madalya kazandı.

Vedat, 2003'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Neşe Şensoy'un ardından aynı başarıyı göstererek Türkiye'nin madalya hasretini sonlandırdı.

Cimnastikte 12 madalya

Türkiye, Tunus'un ev sahipliği yaptığı Comegym 3. Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Milli sporcu Ayberk Koşak ve Ayşe Begüm Onbaşı kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.

Buz dansında birincilik

Artistik buz patenci Berk Akalın, partneri Nicole Kelly ile katıldığı Challange Kupası'nda birinci oldu.

Berk, ABD'nin Philadelphia şehrindeki organizasyonda buz dansı kategorisinde Nicole Kelly ile altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda ise milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.

Takımlar kategorisinde yarı finalde İtalya'ya 12-10 yenilen ay-yıldızlılar, üçüncü oldu.

Şampiyonada 23 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Esile Emen ise uzun süre üstün oynadığı ve 8-3 öne geçtiği yarı final müsabakasını son elde verdiği blok sayılarla kaybetti ve bronz madalyada kaldı.

Öncü kardeşler podyumun zirvesinde

Öte yandan motor sporlarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele eden milli sporcular Deniz Öncü ve Can Öncü ilk iki sırayı aldı.

Deniz, İspanya'nın Aragon pistinde hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazandı.

Böylece Deniz, daha önce şampiyonluğunu ilan eden ikizi Can'ın ardından sezonu ikincilikle kapattı.

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