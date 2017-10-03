Türk sporcular ringlerde fırtınalar estirecek

BADEN-Württemberg eyaletinin Singen kentinde düzenlenecek turnuvada iki Türk sporcu şampiyonluk maçı yapacak. Friedrichshafen kentinden Selahattin Şahin Dünya Şampiyonluk kemeri için, Ümit Demirörs ise Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da tartışmalı bir karar ile dünya şampiyonluğunu kaçıran Şahin, bu maçın rövanşını almaya çalışacak. Yunanistan’da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda turnuvanın unutulmazları arasına giren maçta Ukraynalı rakibine hakem kararıyla yenilen Şahin, karşılaşmanın rövanşını Almanya’nın Singen kentinde düzenlenen dünyanın sayılı dövüş galalarından TBC Singen Fight Night’ta almaya çalışacak.

Başarılı sporcumuz Ümit Demirörs de bir süre spora ara verdikten sonra yeniden ringlere dönmenin sevincini yaşıyor. Avrupa Şampiyonluk kemeri için yumruk sallayacak olan sporcumuzun hedefi büyük. İki sporcumuz da ringe Türk bayrağı ve İstiklal Marşı eşliğinde çıkacak.

TÜRK SPORCULARA GÜVENİYORUZ

Avrupa’nın en iyi galalarından TBC Singen Fight Night’ın organizatörü Ralf Hasenohr, aynı zamanda hem dünya şampiyonumuz Dilara Yıldız hem de Ümit Demirörs’ün antrenörlüğünü yürütüyor. Hasenohr, “Dünyanın en iyi Thai Boks dövüşçülerini ringe çıkarıyoruz. Ümit Demirörs’ün ringlere yeniden merhaba demesiyle Türk seyircilerimiz büyük sevinç yaşadı. Ümit o akşam Avrupa Şampiyonu olacak. Ona güvenim tam. Üç kez Almanya ve dünya şampiyonu Selahattin Şahin’e de çok güveniyoruz. O da mükemmel bir dövüşçü. Sempatik kişiliği, olağanüstü stiliyle dünyanın dikkatini çekti. Ayrıca galamızda başka Türk dövüşçüler de ringe çıkacak” dedi.