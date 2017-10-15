Büyük heyecana sahne olan 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 166 kilometrelik parkurda yapılan Selçuk-İzmir arasındaki 5. etabında Türk bisikleti için unutulmaz anlar yaşandı... Habertürk'ün haberine göre son 1 kilometrede müthiş bir atak yapan Türkiye Milli Takımı’ndan Ahmet Örken, 4:06.51’lik derecesiyle tekerlek farkı ile ikinci oldu. Bu dereceyle birlikte ilk defa bir Türk bisikletçi, World Tour kategorisindeki bir turda etabın kürsüsüne çıktı.

Milli sporcumuzun ikinci olduğu yarışta, Bora Hansgrohe’den Sam Bennett finişi önde geçti ve 4. etap zaferini elde etti. Etap üçüncülüğünü ise UAE Emirates’ten Simone Consonni kazandı. Bununla birlikte etap Vestel City’nin içerisinden geçerken, Vestel’in Manisa BŞB ile hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşacak bisiklet yolunun açılışı yapıldı.

TURKUAZ MAYO ULISSI’DE

Genel klasmanda dengelerin değişmediği gün sonunda UAE Emirates’ten Diego Armando Ulissi turkuaz mayoyu korudu. En yakın rakibi Jesper Hansen’in 12 saniye önünde bulunan İtalyan pedal, bugün sprint finişine sahne olacak son etapta herhangi bir talihsizlik yaşamaması halinde TUR 2017’yi zirvede tamamlayacak. 5. günün ardından Sam Bennett, yeşil mayoyu (sprint) sırtından çıkarmadı. Bardiani-CSF’den Mirco Maestri kırmızı mayoyu (dağların kralı) bir etap aranın ardından tekrar alırken, Milli Takımımız’dan Onur Balkan da beyaz mayoyu (Türkiye güzellikleri) korumayı başardı.

"BAŞARDIKLARIMA İNANAMIYORUM"

2. olduğu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Örken, “Genel klasmandan çok, etaplarda kürsüye çıkmak için buradayız. Podyumda olabiliyorsak, yarış da kazanabiliriz. Kendimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu sezon yaptıklarıma ben bile inanamıyorum” diyen milli sporcumuz, “hemen her yarışımda kürsüye çıktım. Torku Şeker ile iyi yarışlara katıldık ve buraya da çok iyi hazırlandık” şeklinde konuştu.

TUR 2017'DE FİNİŞ BUGÜN

TUR 2017’de finiş bugün 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bugün 143.7 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek. İlk kez bir Formula 1 pistinden start alacak olan yarışta sporcular, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek... Köprünün üzerinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı olacak. Bisikletçiler Tarihi Yarımada’da tur attıktan sonra Sultanahmet Meydanı’ndaki finişe gelecek.