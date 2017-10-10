Türk pilot Espor Dünya Şampiyası’nda

Dünya çapında 60 binden fazla kişinin katıldığı ön elemelerde ilk 40’a girmeyi başaran milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, 10 Ekim’de Londra’da Gfinity Arena’da ülkemizi temsil ediyor olacak.

Formula 1, oyun geliştiricisi Codemasters ve espor etkinliklerinde öncü Gfinity partnerliğinde organize edilen Formula 1 Espor Dünya Şampiyonası’nın ön eleme aşaması tamamlandı.

Monza ve Suzuka pisti simülasyonlarında PC, Xbox ve Playstation platformlarında toplam 63,827 kişi yarıştı. Her 3 platformda en iyi performansı gösteren 10’ar kişi; F1 partner liglerinden 9 kişi ve özel jüri tarafından belirlenen 1 yarışçı 10 Ekim’de Londra’da yarı finalde karşılaşacaklar. Interlagos ve Silverstone pistlerinde yapılacak yarışlarda en iyi performansı gösteren 20 kişi, 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prisinde 3 günlük finale katılarak, gelmiş geçmiş ilk Formula 1 Espor Şampiyonu olmak için ter dökecekler.

Formula 1 Espor Dünya Şampiyonası Yarı Finalinde 1 Türk

Yarı Finale katılmayı hak kazanan yarışçıların arasında bir de Türk bulunuyor. 6 yaşından beri Türkiye'den sonra Almanya, İngiltere, İtalya ve Avrupa Şampiyonalarında çeşitli podyum başarılarına sahip olan Cem Bölükbaşı, F1 espor Dünya Şampiyonası'nda en iyi 40 yarışçının arasına kalmayı başardı. Hem espor alanında simülasyon yarışmalarında kendini gösteren, hem de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Lisanslı Milli Sporcusu olan Cem, ilk Türk Formula 1 Pilotu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu hedef doğrultusunda 2 senedir 2018 Almanya Formula 4 Şampiyonasına hazırlanıyor.

Motorsporları ve espor tutkunları, 10 Ekim’de TSİ 20:00’de başlayacak Dünya Şampiyonası Yarı Finali dünya çapında bir çok TV kanalının yanında Formula 1 resmi Facebook sayfası, twitch ve adresinden canlı yayınlanacak.