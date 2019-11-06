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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
06.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra’da yarışacak

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Türk pilot Cem Bölükbaşı Londra’da yarışacak

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1’in espor serisinde büyük heyecan devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda tek Türk pilot ve Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda 3. yarış heyecanını yaşayacak. Büyük finalden bir önceki yarış 6 Kasım 2019 tarihinde Gfinity Esports Arena’da gerçekleştirilecek.

Formula1 Espor Pro Series’de sezon 11 Eylül’de Londra’da başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda üçüncü yarış heyecanı yaşayacak. Geçen sene Scuderia Toro Rosso Esports takımıyla birlikte sezonu 2. sırada tamamlayan Bölükbaşı, sezonun üçüncü yarışında podyumu kovalayacak.

10 takım ve 30 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series’de sezonun üçüncü yarışı 6 Kasım 2019 tarihinde Londra’da bulunan Gfinity Esports Arena’da gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise 4 Aralık’ta yapılacak. Yarışlar Facebook’tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Oyun hiç bitmesin diyenlerin mücadelesinde şampiyon, 500 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.

‘Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim’

Cem Bölükbaşı, bir ilki gerçekleştirerek espor dünyasının yanında “gerçek” Formula serisinde yarıştı. Geçtiğimiz ay Formula Renault Eurocup’da M2 Competition ile piste çıkan Bölükbaşı ‘Uzun zamandır hayal ettiğim bir hafta sonuydu, yağmurlu ve kuru havada sürdüm benim için çok önemli bir deneyim oldu. Espordan pistlere geçen ilk insan olabilirim ama tek kalmayacağıma eminim. Geçişleri daha sık görebiliriz. Profesyonel Formula 1 pilotları da simülasyona benim kadar önem veriyor onların pistlerdeki başarısının sırlarından birisi de kesinlikle simülasyonlara sık sık katılmalarıdır” ifadelerini kullandı.

 

 

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