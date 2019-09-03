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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
03.09.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Türk oyunlarının dünyaya açılma projesi başlıyor

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Türk oyunlarının dünyaya açılma projesi başlıyor

Netmarble EMEA, oyun geliştiricilerinin oyunlarını dünya çapında yayınlayarak başarılı olmasını sağlamak amacıyla başlattığı Netmarble Publishing’in ilk tanıtım toplantısı 6 Eylül 2019 Cuma günü Ankara’da ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada özellikle hyper-casual türünde oyun geliştirenlere açık olan bu program, yayıncılık, danışmanlık ve pazarlama sağlayarak tüm dünyada başarı kazanmayı hedefleyen oyunlar için bir başlangıç noktası sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, şimdi de hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor. Programın oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla Türkiye’nin 6 şehrinde gerçekleştirilecek toplantıların ilki, 6 Eylül 2019 tarihinde, Ankara’da ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da düzenlenecek.

Oyun geliştiriciler profesyonellerle buluşacak

Toplantıya katılacak profesyoneller arasında Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir “Stüdyo İlişkileri ve Oyun Yayını Öncesi”, Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun ise “Oyun Yayını Sırası ve Sonrası” üzerine konuşacak. Admost Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Ayşegül Yıldırım ise “Monetization ve Gelir Optimizasyonu” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Toplantıya katılan oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual oyun yayını hakkında merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak.

Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı

Netmarble Publishing programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.

Netmarble 6 şehir ziyaret edecek

Netmarble EMEA, Netmarble Publishing programının oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve Adana’da buluşma toplantıları düzenleyecek. Ankara’da gerçekleştirilecek ilk toplantıyı, 12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul İTÜ’de düzenlenecek toplantı izleyecek.

 

 

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