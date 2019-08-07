Türk mimar paylaştı, Falcao heyecanlandırdı! | Galatasaray Transfer Haberleri
Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferinde! Sarı kırmızılıların büyük uğraş verdiği Radamel Falcao, Instagram'dan yaptığı paylaşımla taraftarı da heyecanlandırdı.
Daha önceden Falcao'nun eşinin sosyal medyada takipleştiği Türk mimar Şafak Çak'la Fransa'da buluşan Falcao, Instagram'dan Çak'la birlikte fotoğraf paylaştı.
Daha sonra bir paylaşım da Şafak Çak'tan geldi. Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" yazdı. Falcao da Çak'ın bu paylaşımını beğendi.
Taraftarlar üst üste yapılan bu paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.
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