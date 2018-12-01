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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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01.12.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Türk kulüplerinden müthiş hamle! 97 milyon...

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Türk kulüplerinden müthiş hamle! 97 milyon...

UEFA'nın finansal fair play kuralına uyan Türk kulüplerinin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki transfer gelirleri 70 milyon dolar oldu. Kulüpler, bu dönemde 57 milyon dolarlık fazla verdi. 2016'dan bu yana bonservis gelirleri ile bonservislere ödenen bedel arasındaki denge 97 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.

 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki transfer gelirleri 70 milyon dolar oldu. Kulüpler, bu dönemde transferde 57 milyon dolarlık fazla verdi.

AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye hesabı tablosundan derlediği bilgilere göre, özellikle UEFA'nın finansal fair play uygulamaları nedeniyle transferde son yıllarda daha dikkatli davranan kulüpler, 2016'dan itibaren "bonservisli futbolcu transferinde" artıya geçti.

Türkiye'deki kulüpler, 2016'da bonservisli futbolcu transferinde 23 milyon dolar fazla verirken, geçen yıl söz konusu tutar 17 milyon dolar oldu. Bu yıl ise ara transfer dönemini de kapsayan ocak-eylülde kulüpler, 57 milyon dolar fazla elde etti. Böylece 2016'dan bu yana bonservis gelirleri ile bonservislere ödenen bedel arasındaki denge 97 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.

Ara transfer döneminde eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere'nin Everton kulubünün yolunu tutması yılın önemli transfer gelişmeleri arasında yer alırken Fenerbahçeli eski futbolcular Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao ile eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan takımlarına gidişi kulüplerin transfer dönemini artıyla kapatmasında etkili oldu.

Kulüpler 3 yıldır transferden kar ediyor

Bonservisli futbolcu transferleri, 2008-2015 döneminde kulüplerin kasalarından yüklü miktarda çıkışa neden olurken, son 3 yılda kulüpler transferden kar etmeye başladı.

Yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde, en fazla açık 2013'te verildi. Söz konusu yılda kulüplerin bonservis gelir-gideri arasındaki fark 96 milyon dolar olurken, sonraki yıllarda anılan açıkta azalma görüldü. Kulüpler, 2014'te 70 milyon dolar, 2015'te ise 21 milyon dolar açık verdi.

Ayrıca 2008, 2012 ve 2010, sırasıyla 61 milyon dolar, 58 milyon dolar ve 51 milyon dolar ile bonservis gelir-gider dengesinde yüksek tutarda açık verilen yıllar olarak dikkati çekti.

TCMB'nin ödemeler dengesi sermaye hesabı tablosuna göre 2008 yılından bu yılın eylül sonuna kadar olan dönemde futbolcu transferinde bonservis gelir-gider dengesi (milyon dolar) şöyle:

Yıllar Bonservis gelir-gideri arasındaki fark
2008 -61
2009 -43
2010 -51
2011 -25
2012 -58
2013 -96
2014 -70
2015 -21
2016 23
2017 17
Ocak-Eylül 2018 57

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