Türk kızları büyük baskı altında

Motta liderliğinde, A takımının yaş ortalamasını 3,5 yıl geri çekmeyi başaran turuncu beyazlılar, bütçesinde yüzde 30’luk bir indirim sağlarken Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk devresini de Fenerbahçe’nin önünde 1 puan farkla lider bitirmeyi başardı. Motta, ”Ligin favorisi değiliz ama sonuna kadar savaşarak şampiyonluğun peşinde olacak bir takımı inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

İKİ BİN KİŞİLİK BİR ALT YAPI ORDUSU

Görevini A takım koçu ve alt yapıların teknik boyutunun sorumlusu olarak tanımlayan Motta, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında İstanbul’da Etiler, Dragos, Koşuyolu ve Ayazağa, İzmir’de Çiğli, Bornova ve Gaziemir, Antalya, Bodrum ve Çorlu’da toplam iki bin kişilik alt yapı ordusuna sahip olduklarını belirterek, “Alttan gelen oyuncular arasında, gelecekte bir takım kurabilecek kadar yetenekli oyuncular var. İyi çalıştırılıp tecrübe kazandırılırsa dünya çapında bir takım oluşturulabilir” diye konuştu.

Arkadaşımız Süleyman Arat’ın sorularını yanıtlayan Motta, “Hedefimiz 3-4 yıllık bir planla Eczacıbaşı’nın yakın geleceğini kurmak” diye konuştu.

‘ELBETTE Kİ ERKEK ARKADAŞ DÜŞÜNECEKLER’

TÜRKİYE’deki genç kızlarda dikkat çekici oranda özgüven eksikliği gördüğünü belirten ünlü antrenör şöyle devam etti: “Türk kızları çok büyük baskı altında yetişiyorlar. Onlarla konuşup başaracaklarına inandırdığınız zaman bütün kalplerini ortaya koyuyorlar. İmkansızı başaracak bir potansiyelleri var. Hepsi sağlıklı bireyler. Hormonları çalışıyor. Hayattan zevk almaları gereken yaştalar. Elbette ki erkek arkadaş ve eğlenmeyi de düşünecekler. Bunun dengesini iyi kurmak zorundayız.”

TÜRKİYE DÜNYANIN ZİRVESİNDE

VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nin dünyanın en önemli ligi haline geldiğini vurgulayan Motta, Türk voleybolunda çok büyük bir sıçrama yaşandığını vurgulayarak, “Federasyon alt yapılara çok büyük önem vermeye başlayınca, alt yapılara önem veren kulüpler de çoğaldı. Artık daha çok para harcanıyor, iyi koçlara, iyi oyunculara yatırım yapılıyor. Gelecek çok parlak” şeklinde konuştu.

VOLEYBOLCU FABRİKASI

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde forma giyen oyunculardan 26’sı Eczacı altyapısından yetişme...

MOTTA, Eczacıbaşı’nın bugün Türk voleyboluna en fazla oyuncu kazandıran kulüp olduğunu söyleyip, “Burası bir voleybol fabrikası gibidir. Halen Sultanlar Ligi’nde forma giyen 26 oyuncu, 1. Lig’de 20 oyuncu, 2. Lig’de 3 oyuncu ilk alt yapılarına Eczacıbaşı’nda başlamıştır” diye konuştu.

Örneğin; turuncu beyazlıların şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden VakıfBank ve Fenerbahçe’de ikişer tane Eczacıbaşı menşeili oyuncu bulunmakta...

BREZİLYALI ÇALIŞTIRICI, İKİNCİ YARI ÖNCESİ TEMKİNLİ KONUŞTU

LİDER DURUMDAYIZ AMA LİGİN FAVORİSİ DEĞİLİZ

Motta, önceliklerinin her sezon savaşarak şampiyonluğun peşinde olacak bir takım inşa etmek olduğunu söyledi.

Bu sezon takımda çok köklü bir değişim yarattıklarını belirten Motta şunları söyledi:

“Takımın yarısını değiştirdik, yaş ortalamasını 3,5 yaş düşürüp 25 yaş ortalaması civarına çektik. ‘Genç bir takım kurduk, zamana ihtiyacımız var’ gibi cümleler hiç kurmadan, savaşçı, yarışmacı bir ekip yarattık.”

‘HARCAMA AZALDI’

“Kulübün harcadığı para yüzde 30 azaldı ama performansı yükseldi. İlk yarıyı lider bitirdik. Biz bu ligin favorisi değiliz ama sonuna kadar vazgeçmeden savaşarak şampiyonluğun peşinde olacak bir takımı inşa etmeye çalışıyoruz. Ben bu takıma aşığım. Şampiyonluktan önce Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Türk voleyboluna oyuncu yetiştirmeyi istiyoruz. Bununla birlikte şampiyonluk da gelirse elbette çok mutlu oluruz.”