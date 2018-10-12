Türk karetecilere Avrupa'da tam 23 madalya
5-7 Ekim 2018 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen WTOKF Avrupa Geleneksel Karate-Do Şampiyonası’nda KSKC Türk Karate-do sporcuları; 13 Altın, 5 Gümüş, 5 Bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanırken, bir sporcu da beşincilik derecesi elde etti. 16 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden kafilenin başkanlığını Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, teknik direktörlüğünü Melek Koşar Hacıoğlu ve antrenörlüğünü Şebnem Koşar Yazıcı üstlendi.
Müsabakalarda alınan dereceler:
Avrupa Şampiyonu Olan Sporcular:
- Minik Erkek Takım Kata: Deniz Uluışık, Orhan Mert Uzatan, Asi Rüzgar Titizcan.
- Yıldız Bayan Takım Kata: Defne Kahraman, Irmak Maral Korkmaz, Yağmur Çiğdem Korkmaz.
- Veteran Takım Kata: Meltem Koşar Yozgat, Şebnem Koşar Yazıcı, Reyhan Koşar Kıvrak
- Aile Takım Kata: Meltem Koşar Yozgat, Şebnem Koşar Yazıcı, Banu Koşar
- Veteran Bayan Ferdi Kata: Banu Irmak Öztürk.
Avrupa 2’incisi Olan Sporcular:
- Minik Erkek Ferdi Kata: Ali Deniz Demiralay
- Yıldızlar Bayan Ferdi Kata: Burçak Cevit
- Ümit Erkek Ferdi Kata: Demir Doruk Şarman
- Veteran Bayan Ferdi Kata: İnci Uzatan
- Veteran Erkek Ferdi Kata: Özmen Öztürk
Avrupa 3.sü Olan Sporcular:
- Minik Erkek Ferdi Kata: Asi Rüzgar Titizcan, Orhan Mert Uzatan
- Yıldız Erkek Ferdi Kata: Oğuz Karlı
- Yıldız Bayan Ferdi Kata: Defne Kahraman, Yağmur Çiğdem Korkmaz
Avrupa 5’incisi Olan Sporcu:
- Yıldız Erkek Ferdi Kata: Ali Efe Korkmaz
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