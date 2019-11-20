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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Türk kaleci İlkkan Deniz'den ABD'de önemli başarı

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Türk kaleci İlkkan Deniz'den ABD'de önemli başarı

Başkent ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 21 yaşındaki kaleci İlkkan Deniz Şahin, ABD'nin Tennessee Wesleyan Üniversitesi’yle konferans şampiyonu oldu.

1998 doğumlu İlkkan Deniz Şahin, 5 yıl boyunca Gençlerbirliği’nin çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydi. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle genç yaşta kariyeri sekteye uğrayan Şahin, önce tedavi oldu ve sonrasında elde ettiği spor bursu ile ABD’nin yolunu tuttu.

ABD’nin doğu eyaletlerinden Tennessee’de Wesleyan Üniversitesi’nde hem eğitim hem de spor yaşantısını sürdüren 1.94 boyundaki İlkkan Deniz Şahin, bu sezon takımı ile konferans şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yaşadığı ağır sakatlık pes ettirmedi, yeni hedefi MLS

Başkent ekibinin formasını, son olarak U19 kategorisinde terleten Şahin, profesyonel olacak seviyeye geldiğinde, bel fıtığı nedeniyle 1 sene boyunca sahalardan uzak kaldı. Sakatlığı sonrasında, Türkiye’de altyapı kategorilerinde mücadele etme hakkını, yaş haddinden dolayı yitiren İlkkan Deniz Şahin, ABD’nin Doğu eyaletlerinden Tennessee’de bulunan Wesleyan Üniversitesi’nden spor bursu kazandı.

Türk kaleci İlkkan Denizden ABDde önemli başarı

Hayalim A Milli Takımda forma giymek

ABD’deki kariyerine hızlı bir giriş yapan genç file bekçisi, henüz ilk yılında konferans şampiyonluğuna ulaşılan sezonda, takımına önemli katkı sağladı. Başarılı file bekçisi bugünlerde ise, ulusal play-off’un hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk aşamada, son yıllarda tüm dünyanın gözünü çevirdiği MLS (Major League Soccer) Ligi’nde forma giyen ilk Türk kaleci olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki file bekçisi, “Üniversite sürecimi başarılı bir şekilde bitirip, MLS’da forma giyerek, bunu başaran ilk Türk kaleci olmak istiyorum. Ancak tabii ki en büyük hayalim A Milli Takım forması giymek. Bunun da ötesinde ay yıldızlı formayla önemli bir iz bırakmak istiyorum.” dedi.

Rol Modeli Manuel Neuer

Kendine, Bayern Münih kalesini koruyan Alman kaleci Manuel Neuer’i örnek aldığını söyleyen Şahin: “Bana göre Manuel Neuer, günümüz, modern kaleciliğin temellerini attı. Kendisini çok seviyorum ve çalışmalarını, maçlarını sürekli takip ediyorum. Kendisi rol model olarak edindim.” şeklinde konuştu.

Genç yaşına rağmen zor süreçler yaşadığını söyleyen İlkkan, “Gençlerbirliği altyapısındayken, tam profesyonel olma seviyesine gelmişken, yaşadığım sakatlık nedeniyle takım bulamaz noktaya geldim. Belki birçok genç futbolcu benim yaşadığım süreci yaşayıp, kendilerine başka alanlarda yol bile çizmiş olabilir. Ancak ben geleceğimi her zaman yeşil sahada gördüm ve bu hedefimden vazgeçmedim. Asla pes etmedim. ABD’de sürdüreceğim eğitim ve spor hayatımda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağım ve şu ana kadar olduğu gibi pes etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

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