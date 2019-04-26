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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Türk futbolunun efsaneleri buluştu

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Türk futbolunun efsaneleri buluştu

İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş ve İstanbulspor Kulübü Derneği Başkanı Nejat Yavuz Bentürk‘ün ev sahipliğiyle İstanbulspor Büyükçekmece Tepecik Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda Türk futbolunun efsane futbolcuları önce İstanbulspor’un antrenmanını izledi daha sonra ise akşam yemeğinde bir araya geldiler.

İstanbulspor’un yöneticileri ve takım oyuncularının yer aldığı etkinlikte Sarı Siyah camia birlik mesajı vererek, İstanbulspor’un özlenen başarılara en yakın zamanda ulaşacaklarını ifade ettiler.

Sarı siyah formayla bir dönem büyük başarılara imza atan futbolcuların yanı sıra eski başkanlardan ve bugünkü İstanbulspor Divan Kurulu Başkanı Hüsnü Terek, Prof.Dr.Aziz Kaya Alturfan ve eski İstanbul Erkek Lisesi müdürlerinden Mahir Yeğmen gibi camianın önde gelen isimler yer aldı.

Türk futbolunun efsaneleri buluştu

Oldukça keyifli geçen yemekte İstanbulspor’un şu anki teknik kadrosu ve futbolcular, efsaneler ile birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Fenerbahçe ve İstanbulspor’da oynadığı futbol ile Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Cemil Turan: “Bu tür etkinliklere mümkün olduğu kadar katılmaya özen gösteriyorum. İstanbulsporlu eski futbolcular olarak tam manasıyla abi-kardeş olarak birbirimizi görüyoruz. Zaten bir araya gelince hepimiz gözleri parlıyor. İstanbulsporlu camianın birlik ve beraberliğini her zaman korumalıyız.” dedi.

Türk futbolunun efsaneleri buluştu

İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Sarıalioğlu: ” İnanmış ve başarıya ulaşmaktan kaçınmayan Türk futbolunun önemli isimlerini bugün tesislerimizde ağırladık ve İstanbulspor’un tarihindeki başarıları bir kez daha yaşamış olduk. İstanbulspor tarihi boyunca başarılarının yanı sıra her zaman birlik ve beraberliğiyle de konuşulan bir kulüp oldu. Bu dayanışmamızın günümüz futbolcularına örnek olacağının düşünüyorum. Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran abilerimize ve kardeşlerimize geldikleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk futbolunun efsaneleri buluştu

İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş: Sarı Siyah camiada aidiyet duygusu ile birbirine bağlılık hiçbir kulüpte olmadığı kadar İstanbulspor kulübü ve İstanbul Lisesi kökeninde vardır. İstanbulspor'a emek vermiş efsane futbolcular, yöneticiler şimdiki teknik kadro ve futbolcular bugün bir araya geldik. Türk sporunun yaşayan, İstanbulspor’da forma giymiş efsaneleri Cemil Turan, Alpaslan Eratlı ve Yılmaz Urul gibi birçok eski futbolcu ve yönetici ile TFF 1.Ligde mücadele eden geleceğin yıldız adayı olan takımızın futbolcuları ile bir araya geldik. Bugün şunu gördük ki İstanbulspor kurulduğundan bugüne kadar baba ocağı şefkatinde geçmişine kucak açmaya devam edecektir.” dedi.

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