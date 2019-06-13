Türk futbolunun efsane ismi Şeref Has hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Şeref Has hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden konuya dair şu açıklamalar yapıldı:
14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.
Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.
Mekânı cennet olsun.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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