Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
GeriFutbol Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
23.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"

Yarım asırlık "işçi takımı" Kardemir Karabükspor, 12 yıllık Süper ve 1. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 50 yıl önce kurulan, bu süreçte 34 sezon 1. Lig, 10 sezon da Süper Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Karabük ekibi, geçen sezon Süper Lig'e, bu sezon da 1. Lig'e veda ederek en son 2007-2008 sezonunda yer aldığı 2. Lig'e geriledi.

Tıpkı Gaziantepspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor gibi nice köklü kulüplerle aynı kaderi yaşayan, futbol dünyasında ismini duyurmuş, yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı dönem dönem bünyesinde barındıran Kardemir Karabükspor, son iki sezondur yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamaz hale geldi. Genç oyuncularla çıkmak zorunda kaldığı son 48 maçını (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 34) kazanamadı.

Bu sezon üç beraberliği bulunmasına rağmen puan silme cezası nedeniyle 0 puanda kalan kırmızı-mavili ekip, (Bu sezon en fazla yenilen takım (31), en az gol atan takım (10), en çok gol yiyen takım (112), en farklı yenilen takım (7-1), en az berabere kalan takım (3), kendi sahasında en başarısız takım (17 maçta 3 beraberlik, 14 mağlubiyet), deplasmanda en başarısız takım (17 maçta 17 yenilgi) gibi olumsuz rekorlara imza attı.

Geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya olan Karabük ekibini, 2. Lig'de de zor günler bekliyor.

Özattan hakeme ilginç tepki
Özat'tan hakeme ilginç tepki!

"Yaşatmaya gayret edeceğiz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına en zor gününde geldiğini ve ülkenin bir köklü kulübünün daha yok olmaması adına savaştığını söyledi.

Hızla eriyen ve terk edilen kulübü neredeyse bir sezondur ayakta tutuğunu ve artık gücü kalmadığını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yok olmaya mahkum edilen bu köklü çınarı küllerinden yeniden doğurmak için Allah bize yardım edecektir. Önümüzde bu duruma düşmüş birçok kulüp var. Bu kulüplerin durumundan dersler çıkararak henüz her şey bitmemişken yaşatmaya gayret edeceğiz. Elimizde 1. Lig'de tecrübe kazanmış oyuncular var. 2. Lig'de de var olma mücadelemiz devam edecek ancak bize destek olunması şart. Şu ana kadar kimse destek olmadı. Bu kentin ileri gelenleri, iş adamları bu köklü kulübün daha fazla yok olmasına seyirci kalamaz diye düşünüyorum. Buna yürek dayanmaz. Bu sezon da destek göremezsek artık her şey çok geç olacak. İstense de eskiye dönmek için yıllar gerekecek."

Kulüp olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Yüksel, daha nice gençleri Türk sporuna kazandıracaklarını aktardı. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Türk futbolunun bir çınarı daha eriyor

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (23.05.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Spor Toto 1. Lig play-off rövanşlarının hakemleri belli oldu!
Pazar günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı!
Milli maçlara gişeden bilet satışı başladı!
TFF Başkan adayı Nihat Özdemir konuşuyor (CANLI)