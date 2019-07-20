'Türk futboluna tarihi bir anda geldim'
Türkiye’de Beşiktaş ile 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve bir dönem Antalyaspor’da da forma giyen Cordoba, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumcusu olarak yaşamına devam ediyor.
Kolombiyalı eski futbolcu, birkaç hafta önce “Mutluluğu Yakalamak İçin 12 Adım” adlı kitabını yayımladı. Cordoba, geride kalan futbolculuk kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a transferinin Türk Milli Futbol Takımı’nın 2002 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncü olduğu döneme denk geldiğini hatırlatan 49 yaşındaki eski futbolcu, şunları kaydetti:
GÜZEL GÜNLER YAŞADIM
“Türk futboluna tarihi bir anda geldim. Türklerin kalesinde Rüştü Reçber vardı ve onlar Dünya Kupası’nda üçüncü olmuştu. Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkler için o güzel anı yaşadım, her yerde kutlamalar vardı. İstanbul’da, 100. yılı için hazırlanmış ve Avrupa’da mükemmelleşen bir Beşiktaş’la tanıştım. Bu, lig şampiyonluğunu kazanmamızı ve ardından Şampiyonlar Ligi’nde oynamamızı sağladı.”
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