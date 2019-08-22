Türk futboluna kahve desteği
Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kulüplerin yeni destekçisi, Türkiye’nin ihracat şampiyonu kahve markası Mahmood Coffee, bu yıl da Türk futboluna olan desteğini sürdürüyor.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz. Türk sporuna uzun yıllardır sürdürdüğümüz desteği birçok alanda daha da büyüterek devam ettirmenin planlarını yapıyoruz" dedi.
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