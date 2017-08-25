TÜRK FUTBOLUNA BİR KARA LEKE DAHA!

Bu sezon başında Galatasaray tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılan İsveç’in Östersunds takımına elenerek büyük bir faciaya yol açarken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon ekibi Vardar’a iki maçta da yenilerek Avrupa defterini kapattı.

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turu aşamasında elenen Galatasaray, turnuvanın bu aşamasında en çok puana sahip takımdı. Rakip Östersunds ise İsveç’in en üst liginde sadece iki sezon oynamış bir ekipti. Ancak sarı kırmızılı ekip turnuvaya veda eden taraf olurken Avrupa Ligi play-off turunda ikinci bir skandal da Fenerbahçe’den geldi.

Üsküp’teki ilk maçı 2-0 yenen ve Kadıköy’de fark atarak tur atlaması beklenen Fenerbahçe, hem oynadığı futbolla umut vermedi, hem de taraftarı önünde 2-1 yenilerek Avrupa’ya havlu attı.

Ülkemizin daha önce yaşadığı benzer facialar ise şöyle;

Galatasaray – Trömsö 2005-2006

2005/2006 sezonunda Galatasaray o günkü adıyla UEFA Kupası 1. turunda Norveç’in vasat takımlarından Tromso ile eşleşti. Norveç Eliteserien’de mücadele eden ve Kuzey Kutup Daire’sinin içerisinde yer alan Tromso’da oynanan ilk maçı, çamur deryasına benzer bir sahada Galatasaray 1-0 kaybetmişti. Ali Sami Yen’de oynanan rövanşta turu geçmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, burada da sahadan 1-1’lik skorla ayrılınca kupaya veda etmişti





Trömsö faciası

Galatasaray rövanş maçında ise rakibiyle 1-1 berabere kalıp elenmişti. Galatasaray adına bu seri “Tromsö Faciası” olarak literatüre geçmişti. Tudor da Östersunds maçı öncesi 4-0 kaybetseler bile turu geçeceklerini ifade etmişti

Karpaty Lviv (2010-11)

Galatasaray, Tromso sonrası en büyük sürprizlerinden birine 2010/2011 sezonunda Ukrayna’nın zayıf temsilcisi Karpaty Lviv karşısında imza attı. Arda Turan, Milan Baros, Harry Kewell’ın kadroda olduğu Galatasaray, zayıf rakibi ile İstanbul’da 2-2 berabere kalmış ve tur şansını rövanşa bırakmıştı. Ukrayna’da çok zorlanan Galatasaray 90. dakikada Aydın Yılmaz’ın golüyle öne geçmişti. Ancak aynı dakikada yediği golle Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberikle ayrıldı ve kupaya veda etti.





Beşiktaş – Club Brugge

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın son 16 turunda Belçika temilcisi Club Brugge’a iki maçta da kaybederek, elenmişti.

Beşiktaş – Valerenga

Club Brugge’e elenen Beşiktaş, benzer sürpriz sonuçlardan birine 1998/1999 sezonunda da imza atmıştı. Beşiktaş Norveç temsilcisi 2. turda Valerenga ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçta rakibine 1-0 kaybedip, turu İstanbul’a bıraktı. Beşiktaş asıl sürprizi de İstanbul’da gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattıkları maçta ikinci yarıda 3 gol yemiş ve karşılaşma 3-3 sona ermişti. Bu sonuçla Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etmişti.



Trabzonspor – Videoton

Yakın tarihin en büyük hüsranlarından birine Trabzonspor imza atmıştı. 2012/2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play Off’larında Macar temsilcisi Videoton ile eşleşen Trabzonspor, iki maçta rakibine gol atamazken, ikinci maç sonunda temsilcimiz penaltılarda kaybederek Avrupa macerasına veda etti. Macaristan’ın önemli takımlarından olsa da Videoton’un bu başarısı ülke basınını bile şaşırtmıştı.

Sigma Olomouc – Fenerbahçe

1992/1993 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası’nda yakın tarihin en büyük yenilgilerinden birini Sigma Olomouc karşısında yaşarken, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerası da erken sona ermişti. Çek rakibini İstanbul’da İsmail Kartal’ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti’nde rakibine 7-1 kaybederek Avrupa’ya veda etmişti.

Fenerbahçe – Young Boys

Sarı-lacivertli ekip benzer bir sürpriz vedayı 2010/2011 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda yaşadı. İsviçre’nin orta halli ekiplerinden Young Boys ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçta rakibi ile İsviçre’de 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul’a tur avantajıyla dönen ve otoritelere göre tura çok yakın olan temsilcimiz, İstanbul’da rakibine karşı 1-0’lık sürpriz bir yenilgi alıp Avrupa’ya veda etti.

Letonya – Türkiye

Kulüp takımlarımızın yaşadığ sürprizlere milli takımımızda yakın tarihte bir sürpriz ekledi. 2004 Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için play-off oynama hakkı kazanan millilerimiz, Letonya ile eşleşmişti. Herkesin favorisi olarak çıktığımız ilk maçta deplasmanda Letonya’ya 1-0 kaybettik. Türkiye, İstanbul’daki rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen 10 dakika içinde yediği gollerle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmış ve 2004 Avrupa Şampiyonası’na katılamamıştı.