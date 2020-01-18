Türk futbolu iflas ediyor

Spor Arena / Koray DURKAL - UEFA, kendisine bağlı liglerin ve kulüplerin ekonomik yapılarına ilişkin verileri, 132 sayfalık bir raporla açıkladı. ‘Avrupa Kulüp Futbolunun Görünümü’ adlı rapora göre Türkiye Süper Ligi, 2018 yılında Avrupa’nın en çok zarar eden lig oldu. Türk futbolunun iflasa sürüklendiğini ortaya koyan raporun detayları şöyle:

Karlılıkta İngiltere Premier Lig zirvede

Türkiye Süper Ligi, 263 milyon Euro ile tüm Avrupa’da en çok zarar eden lig. İtalya Ligi 195 milyon Euro ile ikinci sırada. Süper Lig’in borcu, 56 milyon Euro ile 3. sırada yer alan Rusya’nın neredeyse 5 katı (56 milyon Euro). Yunanistan Ligi 49 milyon Euro ile dördüncü, Çekya Ligi 47 milyon Euro ile beşinci.

BORÇTA ÜÇÜNCÜYÜZ

En çok borcu olan lig, 2.4 milyar Euro ile İngiltere Premier. İtalya Serie A 1,8 milyar Euro ile 2., Türkiye 983 milyon Euro ile 3. durumda. 4. İspanya’nın 680 milyon Euro, 5. Portekiz’in 529 milyon Euro borcu bulunuyor.

İSPANYA 156 MİLYON EURO

Karlılıkta İngiltere Premier Ligi 382 milyon Euro ile zirvenin sahibi. İspanya La Liga 156 milyon Euro ile ikinci, Almanya Bundesliga 153 milyon Euro ile üçüncü, Ukrayna Ligi 37 milyon Euro ile dördüncü, Hollanda 36 milyon Euro ile beşinci.

Premier Lig 165, Süper Lig 500

Türkiye’de gelirin borcu karşılama oranı son derece düşük. Premier Lig’in borcu, 165 günlük kazancına eşit. Bizde bu süre neredeyse 500 gün.

GELİRDE 6. SIRADAYIZ

Gelir sıralamasında İngiltere Premier Ligi 5.5 milyar Euro ile ilk sırayı alırken, Almanya Bundesliga 3.2 milyar Euro ile ikinci, İspanya La Liga 3.1 milyar Euro ile üçüncü. Türkiye Süper Ligi ise 748 milyon Euro ile 6. basamakta.

En çok borcu olan kulüp M.United

Avrupa'da en çok borcu olan kulüp Manchester United (568 milyon Euro). Fenerbahçe, 334 milyon Euro ile en fazla borcu olan 6. kulüp. Sarı lacivertlilerin net borcu, yıllık gelirinin 2,9 katı. Beşiktaş 183 milyon Euro ile 15’inci. Galatasaray 175 milyon Euro ile 17’nci durumda.

BİR TEK FENERBAHÇE

18 takımın mücadele ettiği Türkiye Süper Ligi’nde zarar eden kulüp sayısı 14’e ulaşırken, bunların 10’u ‘büyük çaplı zarar eden kulüpler’ olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Fenerbahçe ‘Duran Varlıkları, borçlarını karşılamaya yetmeyen tek kulüp. · Türk kulüplerinin toplam gelirlerinin yüzde 51’ini yayın hakları oluşturuyor. Ancak TL’nin Euro karşısındaki değer kaybı kulüpleri toplam 125 milyon Euro zarara uğrattı.

Fenerbahçe seyirci artışında iyi

Statlara gelen seyirci sayısında Fenerbahçe, en çok artış gösteren takımlar arasında yer aldı. Sarı lacivertliler, Barcelona, Lazio, Rostov, Ural, PAOK, Olympiakos ile birlikte ortalama seyirci sayısını 7 binden fazla artıran 7 kulüpten biri. · türK takımları, 2018 gişe hasılatında yüzde 52’lik artışla zirvede yer aldı. Medipol Başakşehir, gişe hasılatını yüzde 158 artırarak bu kulvarda açık ara lider oldu. Türkiye’nin ardından en büyük gişe artışını, yüzde 24 ile İtalyan takımları gerçekleştirdi.

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