Türk futbolculu Kerem Kerimoğlu Tayvan'a transfer oldu
Diyarbakırspor altyapısından yetişen Türk futbolcu Kerem Kerimoğlu Tayvan'a transfer oldu
Son olarak Mersin İdmanyurdu U21 takımında forma giyen 24 yaşında sağ kanat oyuncusu Kerem Kerimoğlu, Tayvan Premier Lig ekibi Taipei Red Lions ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Genç futbolcu transferini kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu.
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