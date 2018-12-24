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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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eSpor
24.12.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Türk esporcuların gelecek yıl hedefi yarı final

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Türk esporcuların gelecek yıl hedefi yarı final

Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya’nın, mobil oyun alanında ilk kez yapılan Paramanya Dünya Şampiyonası, Kore’deki ünlü espor stadyumu OGN Stadium’da tamamlandı.

1907 Fenerbahçe adına Anıl Çağlar Çiçekdal ve Galatasaray Espor adına Gökhan Yıldırım’ın ilk kez mücadele ettiği şampiyonada esporcular Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti. Turnuvanın şampiyonu ise Kore Milli Takımı yuncu BJ Duo oldu.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’daki OGN Stadium’da Paramanya Dünya Şampiyonası düzenlendi. Mobil oyun alanında bir ilk olacak şampiyonaya Türkiye’den Anıl Çağlar Çiçekdal 1907 Fenerbahçe formasıyla, Gökhan Yıldırım ise Galatasaray Espor formasıyla katılarak Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti.

Anıl Çağlar Çiçekdal Tayvanlı SKY'a karşı, Gökhan Yıldırım ise Taylandlı “Zigko888” takma isimli esporcuya karşı 2-0'lık sonuçlarla mağlup olarak elendiler. Bölgemiz adına yarışan bir diğer oyuncumuz Suudi Arabistan finalisti Ahmed Aljishi ise turnuvada yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Turnuva şampiyonu olan Koreli BJ Duo yaklaşık 200 bin TL para ödülünün yanında oyun içi 100 bin elmas kazandı. Ayrıca BJ Duo'nun özelliklerine sahip “S+ Özel Karakteri Kartı”na da sahip oldu.

Gelecek yıl hedef yarı final

Anıl Çağlar Çiçekdal ve Gökhan Yıldırım ilk kez uluslararası bir şampiyonada Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulduklarını, önemli bir deneyim kazandıklarını belirterek, “Gelecek yıl şampiyonaya daha iyi hazırlanacağız. Burada olası rakiplerimizi tanıma fırsatı bulduk. Bizim için önemli olan tecrübe sahibi olmak ve istikrarlı bir şekilde bu tür uluslararası turnuvalarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmek. Gelecek yıl hedefimiz yarı finale kadar yükselmek. Bu hedefimize ulaşmak için bir çok çalışacağız ve başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştular.

 

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