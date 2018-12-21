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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
21.12.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Türk esporcular Paramanya Dünya Şampiyonası’nda yarışacak

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Türk esporcular Paramanya Dünya Şampiyonası’nda yarışacak

Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya’nın, mobil oyun alanında bir ilk olacak Paramanya Dünya Şampiyonası, 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Kore’deki ünlü espor stadyumu OGN Stadium’da gerçekleşecek. Türkiye’yi temsilen 1907 Fenerbahçe adına Anıl Çağlar Çiçekdal ve Galatasaray Espor adına Gökhan Yıldırım’ın yarışacağı şampiyonanın toplam ödülü 500 bin TL.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’daki OGN Stadium’da Paramanya Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Mobil oyun alanında bir ilk olacak şampiyonaya Türkiye’den Anıl Çağlar Çiçekdal 1907 Fenerbahçe formasıyla, Gökhan Yıldırım ise Galatasaray Espor formasıyla katılarak büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.

Toplam ödül 500 bin TL

Paramanya Dünya Şampiyonası’nın toplam ödül havuzu 500 bin TL’yi buluyor. Büyük şampiyon 30 bin dolar ve 100 bin elmas ile ödüllendirilirken, 2’nci gelen 15 bin dolar ve oyun içi 50 bin elmas, 3’üncü ise 5 bin dolar ve oyun içi 30 bin elmas kazanacak. Finallerde mücadele eden diğer oyunculara ise 500’er dolar ve oyun içi 10 bin elmas ödül olarak dağıtılacak. Ayrıca oyun içine kazananın özelliklerine sahip “S+ Özel Karakteri Kartı” oluşturulacak. Türk esporcular, Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyunculara karşı yarışacak. 

İlkleri barındıran bir gelişme

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Anıl ve Gökhan’a Kore’de başarılar diliyorum” dedi.

 

 

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