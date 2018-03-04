Türk eskriminde tarihi zafer! Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDiğer HaberleriTürk eskriminde tarihi zafer! Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu!
Diğer Türk eskriminde tarihi zafer! Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Buz patenine damga vurduk

Diğer
DHA
04.03.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Türk eskriminde tarihi zafer! Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Şampiyonu oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra bireysel kategoride Avrupa Şampiyonluğu kazanan ikinci isim olarak tarihe geçti.

Avrupa’nın üst düzey 56 yıldız kadın kılıç sporcusunun katıldığı Sochi’deki Avrupa Şampiyonası müsabakalarında pul maçlarından 9'uncu sırada çıkmayı başaran Deniz Selin Ünlüdağ, 64’lük tabloyu maç yapmadan geçti. Deniz Selin, tablo 32’de İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek tablo 16’ya kaldı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen Deniz Selin Ünlüdağ, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 yendi ve yarı finalde Rus Darya Drozd’nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek final yükselen Deniz Selin Ünlüdağ, finalde Bulgar Yoana İlieva’yı 15-11 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihinini ilk 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde eden kadın kılıç Milli Takımı'nın sporcularından biri olan Deniz Selin Ünlüdağ’ın kazandığı bu madalya, bireyselde 95 yıllık eskrim tarihnin ikinci, kadınlar kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu oldu.

Türk eskriminde tarihi zafer Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu

BAŞKAN ATALI: "BU ŞAMPİYONLUK AFRİN KAHRAMANLARINA ARMAĞAN OLSUN"

Bu şampiyonluğunu Afrin'deki kahraman Mehmetçiklere armağan ettiklerini ifade eden Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sabırla ve azimle ortaya çıkardığımız altın nesil, Türk eskriminde tarih yazmaya devam ediyor. Deniz Selin Ünlüdağ da, değerli antrenörlerimizle birlikte Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapmış olduğu çalışmalarının karşılığını aldı ve ülkemize ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu yaşattı. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Yıldız kadın kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ dışındaki diğer sporcular da önemli dereceler elde etti. Şampiyonaya ilk kez katılan Nisanur Erbil, çeyrek finale kadar yükselme başarısını göstermesine rağmen, Rus Darya Drozd’ye 15-10 yenildi ve şampiyonayı ilk 5 arasında tamamladı. Aylin Çakır ise en iyi 16 arasına kalmayı başarmasına karşın, bu turda Macar Valentina Nagy’ye 15-5 yenildi ve şampiyonayı 16'ncı sırada tamamladı.

Günün diğer kategorisi olan yıldız erkekler flörede mücadele eden sporcularımızdan Poyraz Tuncer 25'inci, Alp Eyüpoğlu 32'nci, Tuna Akyol 59'uncu, Utku Özyalçın 60'ıncı oldu.

Türk eskriminde tarihi zafer Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa şampiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

F.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü

Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank basketbol maçı hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim