Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!

THY EuroLeague'in 3. haftasında Ülker Arena'da oynanan Türk derbisini Anadolu Efes'i 81-70'le deviren Fenerbahçe Doğuş kazandı.

Sarı lacivertliler böylece, 15 Ekim'de Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 84-80 yenildiği rakibinden rövanşı Avrupa'da aldı.

THY EuroLeague'in son şampiyonunu, bu sezon evindeki ilk maçında Vesely (15 sayı) ve Wanamaker (14 sayı) sırtladı. Dunston (14 sayı) ve Simon'un (20 sayı) çabaları yetmedi.

FENERBAHÇE NASIL KAZANDI?

1- İlk yarıda boyalı alan savunmasında sorun yaşayan F.Bahçe, 2. devrede bunu telafi etti. Datome'nin ekstra katkıları kritikti.

2- Babasını kaybettiği için ABD'de olan Ledo ve Efes'te sezon başında sakatlanan Brown'ın yokluğu F.Bahçe'nin artı hanesine yazdı.

3- Melli ve Wanamaker iyice ısındı. Nunnally adeta 'yeni transfer' gibi. Thompson'ın daha verimli olması için zamana ihtiyacı var.

Maçın adamı: Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş)

14 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla oyunun her alanındaydı.



Maçın hareketi: Son çeyrekte bitime 5.48 kala, Sloukas'ın sahayı paspaslamak için gelen görevli çocuktan paspası alıp yeri silmesi.



Maçın kırılma anı: Guduric, bitime 52.4 kala üçlüğü atıp skoru 79-69 yaptı ve Efes'in son umutlarını bitirdi.



Maçın skoreri: Krunoslav Simon 20 sayı (Anadolu Efes)