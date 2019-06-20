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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
20.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat elemelerine hazırlayacak

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Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat elemelerine hazırlayacak

Türk antrenör Nejat Sancak, Kazakistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlayacak. Geçmiş yıllarda Arçelik, NETAŞ, Yeşilyurt ve Bursaspor'un yanı sıra Kenya Milli Takımı'nda antrenörlük yapan ve Karadağ A Milli Takımı'nı da çalıştıran Sancak, ocak ayına kadar Kazakistan ile anlaştı.

Son olarak Karşıyaka'nın antrenörlüğünü yapan ve halen Dünya Voleybol Federasyonları Birliği'nde (FIVB) antrenör hocası olarak görev alan 57 yaşındaki Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'ten beri FIVB'deki görevinden dolayı Kazakistan ile temas halinde olduklarını belirterek, "Kazakistan'da kurslar vermiştim. Bu sene de mesaim oldu. Kazakistan Milli Takımı'nın hocası yaşlıydı, sağlık sorunlarından dolayı bıraktı. Sonrasında gelen antrenör de kulüpte çalışmasından dolayı devam etmek istemedi. Oluşan boşluğun ardından bana teklif geldi. Ocak sonuna kadar çalışacağım." diye konuştu.

Görev alacağı dönemde olimpiyat elemelerinin olacağını vurgulayan Sancak, "İlk olimpiyat elemesi ağustosta olacak. Arkasından Asya Şampiyonası var. Olimpiyat elemelerinin son bölümü ABD'de olacak. Favorisi ABD'de. Belirsizlikten dolayı biraz gecikme var, bu nedenle sıkıntılarla uğraşacağım. 2013'ten itibaren yaptığım mesaide Kazakistan yetkilileriyle aramızda güven oluştu." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki çalışmalarından dolayı oyuncu grubunu tanıdığını kaydeden Sancak, şunları söyledi:

"İdari ve teknik yapılanmayı da biliyorum. Bilmediğim bir ortama gitmiyorum. Ona güvenerek teklifi kabul ettim. 4 Temmuz'da Kazakistan'a gideceğim. 7 Temmuz'da da kamp çalışmalarına başlayacağız. Yoğun bir dönem olacak. ABD'deki elemelere kadar jenerasyon değişikliği gerçekleştirmeye çalışacağız. Yaşlı bir kadro var. Altyapıdaki oyuncular iyi. Bütün antrenörlerle görüştüm. Oyuncuları gördüm, potansiyelleri var. İnşallah işler iyi gider de olimpiyat döneminde de devam ederim."

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