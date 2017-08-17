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Türk Antrenör Japonya'yı şampiyon yaptı!

Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı

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Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. 

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Tayland ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde toparlanan Japonya, setleri üst üste kazanarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve altın madalyaya uzandı. 

Japonya, Asya Şampiyonası'nda dördüncü şampiyonluğuna Türk antrenör Akbaş yönetiminde namağlup ulaşmış oldu. 

Tayland gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Çin'i 3-0 yenen Güney Kore elde etti.

VoleybolFerhat AkbaşJaponyaAsya Kadınlar Voleybol ŞampiyonasıTayland
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