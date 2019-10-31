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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.10.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Turgay Büyükkarcı: "Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor..."

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Turgay Büyükkarcı: "Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor..."

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’taki Play-Off yarışında Cumartesi günü düşme hattındaki Elazığ Belediyespor’u konuk edecek Karşıyaka, taraftarı önündeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Karşıyaka’da teknik direktör Soner Tolungüç’ün göreve gelmesinin ardından iç sahada üst üste 1877 Alemdağspor’u 1-0, Kemer 2003’ü 2-0, Kocaelispor’u da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşıyaka, ligdeki 12 puanının 9’unu evindeki son 3 maçta topladı.

Son Ağrı deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Soner Tolungüç, "Elazığ karşısında taraftarımızla bütünleşip sahadan yine galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Kulüpleri ayakta tutanın taraftarları olduğunu belirten Başkan Turgay Büyükkarcı da, "Taraftarları az alan kulüpler büyük başarılara imza atsalar bile zamanla yok olup gidiyor. Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Tüm branşlarımızla, geçmişimizle yaptıklarımızla Türk spor tarihinin en önemli kolonlarından biriyiz. Taraftar bizi her ortamda desteklesin ki biz iyi işler yapabilmek için onlardan güç alalım. Taraftarımızın bizi desteklediği ortamlarda performanslar katlanıyor. Taraftar bu kulübe sahip çıksın. Kulüpler taraftarları ve sponsor geliriyle maddi sıkıntılardan kurtulur" diye konuştu.

Turgay Büyükkarcı: Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor...

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