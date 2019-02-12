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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
12.02.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Turgay Büyükkarcı: 'Öncelik mali disiplin'

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Turgay Büyükkarcı: 'Öncelik mali disiplin'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Antrenör Özhan Çıvgın’la yolları ayırma kararı alan Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni çalıştırıcı seçiminde aceleci davranmayacaklarını söyledi.

Özhan Çıvgın’a hizmetleri için teşekkür eden Büyükkarcı, "Yönetimin kararı ve taraftarın isteğine saygı gösterdi. Ayrılırken fedakarlık yapıp başarı diledi. Önümüzde maç yapmadan geçireceğimiz yaklaşık 3 hafta var. Titiz bir çalışma yürütüp şu an en doğru ismi takımın başına getirmeyi istiyoruz. Sezon başında da söylediğimiz gibi ilk önceliğimiz her zaman mali disiplin. Elbet başarı istiyoruz ama mali sistemi oturtup ligde kalıcı başarıyı hedefleyeceğiz. Bunları yapmadan ligde şampiyonluk kovalamak hayalcilik ve kulübün zararına olur. Bu sezon atacağımız her adımı dikkatli, kulüp menfaatlerini düşünerek atmalıyız" dedi.

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