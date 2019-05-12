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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Turgay Büyükkarcı: "Bizim oyuncularımız Van’dan..."

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Turgay Büyükkarcı: "Bizim oyuncularımız Van’dan..."

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off yarı final ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor’la evinde golsüz berabere kalan Karşıyaka, 15 Mayıs Çarşamba günü oynayacağı rövanşta tüm hesaplarını final için yapıyor.

Rövanşta her türlü galibiyet ve gollü beraberlikte tur atlayacak Karşıyaka, öncelikle son 6 maçtır olduğu gibi gol yemeyip atacağı golle tur kapısını aralamak istiyor.

Teknik direktör Mesut Toros, genç futbolcularına sürekli, "Oyun disiplininden kopmayın, sabırlı olun. Kendi oyunumuzu, sistemimizi sahaya yansıttığımız sürece tur için avantajlı olan tarafız" uyarıları yapıyor.

Karşıyaka’da ilk maçta sakatlanıp çıkan kaptan Mustafa Aşan ve görev yapamayan Özgür, rövanşta forma giyebilecek. Kasığında sakatlık bulunan Doğukan da oynayacak.

Van Atatürk Stadı’ndaki maçta kontenjan gereği 525 taraftar yeşil-kırmızılılara destek verebilecek.

İlk maçta statta oluşan müthiş atmosfer nedeniyle hem Karşıyaka hem de takıma tribünden destek veren Altaylılara teşekkür eden Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Neredeyse tamamı altyapımızdan yetişen, genç, başarıyı hedefleyen oyuncularımız, Van karşısında özlediğimiz, hak ettiğimiz tribün desteğiyle maça çıktı. Yaklaşık 20 bine yakın seyirci Atatürk Stadı’nda muhteşem bir atmosfer yarattı. Bu güzel ortam, bu sezon İzmir’de bir maçta tribüne gelen en yüksek sayıdaki seyirciydi. Karşıyaka sevdanın ligi olmayacağını bir kez daha gösterdi" dedi.

Turgay Büyükkarcı, ilk maçtaki 0-0’lık sonucun finale yükselmeleri için dezavantaj teşkil etmediğini söyledi.

Büyükkarcı, "Bizim oyuncularımız Van’dan finale çıkmış takım olarak dönecek güce ve inanca sahip. Bu sezon kritik deplasmanlardan başarılı sonuçlarla ayrılmasını bildik. Van’dan da istediğimiz skorla döneceğimize olan inancımız tam. İzmir’deki maçta penaltı kaçıran Hakan Kuş, ikinci maçta gereğini yapacaktır. Futbolda penaltıdan gol atmak kadar kaçırmak da gayet doğal ve bunlar futbolda var. Hakan bu sezon güzel futbolu ve golleriyle bizi sırtlamış değerli bir oyuncudur. Şüphesiz Van'da da aynı performansını sürdürecektir" diye konuştu.

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Turgay Büyükkarcı: Bizim oyuncularımız Van’dan...

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