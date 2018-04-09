Turan: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTuran: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"
GeriFutbol Turan: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
09.04.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Turan: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 5-0 mağlup eden Atiker Konyaspor’da takım kaptanı Ali Turan, Sivasspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve her maça final gözüyle baktıklarını belirtti.

Ligde hiç ummadıkları ve istemedikleri bir konumda olduklarını kaydeden Ali Turan, "Maalesef futbolda bunlar oluyor. Biz her maça final gözüyle bakarak çıkıyoruz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Deplasmandanda ne getirebilirsek. Böylece takımımızı ligde tutmak istiyoruz. Sivasspor karşısında oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Bizi bırakın taraftarlarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız hepsi maça kenetlenmişti. Sahada gerçekten çok iyi mücadele sergileyen sahanın her yerine basan bir Konyaspor vardı ve 5-0 gibi net bir skor aldık. Bulunduğumuz yere baktığımızda bize, Konyaspora hiç yakışmayan bir yerdeyiz. Son üç dört sezonda kupalar almış, Avrupa Ligine katılmış bir Konyaspor var ama bunlar futbolda yaşanan şeyler. Bunun altından en kısa zamanda çıkmamız lazım. Sivasspor ligin iyi takımlarından biri, ofans gücü yüksek bir takımdı ve onlara neredeyse pozisyon vermedik. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Antalyaspor maçı var o maça da iyi konsantre olup, ben inanıyorum ki bu mücadeleyi bu kenetlenmeyi Antalyada yaparsak oradan üç puanla döneriz diye düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş yukarılara doğru çıkacağız" dedi.

"TAKIM SAVUNMASINA DAHA ÇOK ÖNEM VERDİK"

Sergen Yalçın ile birlikte takım savunmasına daha da önem verdiklerini belirten Ali Turan, "Özellikle Sergen hocanın gelmesiyle beraber taktiksel olarak takım savunmasına daha çok önem verdik. Çünkü baktığımızda takım halinde ileri gidiyoruz takım halinde defans yapıyoruz. Böyle savunma yaptığınız zaman asla gol yemezsiniz. Hocamız bunu bize iyi aşıladı. Biz defansif olarak görevimizi iyi yapıyoruz. Zaten üç haftadır da gol yemiyoruz, inşallah böyle devam eder" diye konuştu.




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı | Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? La Lig 31. hafta maç bilgileri

Terim'in gözü Lucescu'nun koltuğunda

Her ay yeni bir rekor!