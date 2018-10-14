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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bisiklet
14.10.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

TUR 2018'de şampiyon Eduard Prades oldu

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TUR 2018'de şampiyon Eduard Prades oldu

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 164 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona ererken, son etabı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett, turu ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades kazandı.

Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniye ile etabın kazananı olurken, turkuaz mayonun sahibi ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades oldu. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen TUR'u ikinci sırada noktaladı.

135 SPORCU YARIŞTI, BENNETT LİDERLİĞİ ALDI
Bursa Osmangazi Anıtı önünden saat 10.46'da start alan ve 135 sporcunun yarıştığı Bursa - İstanbul etabı, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Etabın son bölümde iyi bir atak yapan Sam Bennett, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. İkinci ise turkuaz mayonun sahibi olan Eduard Prades oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Genel klasmanda ise son etapta ikinci olarak liderliği alan Prades şampiyon olurken, ikinci Alexey Lutsenko, üçüncü ise Nathan Haas oldu.

Mayoların dağılımı ise şu şekilde

Turkuaz Mayo Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades
Kırmızı Mayo Bahrain-Merida Takımı'ndan Grega Bole
Beyaz Mayo Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan
Yeşil Mayo Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett

ÖDÜLLERİ KALIN, KASAPOĞLU, ŞAHİN, YERLİKAYA, BAYKAN VE KÜÇÜKBAKIRCI TAKDİM ETTİ
Öte yandan sporculara ödüllerini, ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

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