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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bisiklet
12.10.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

TUR 2018'de dördüncü etabın kazananı Aleksey Lutsenko

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TUR 2018'de dördüncü etabın kazananı Aleksey Lutsenko

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabını Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı. Lutsenko, 5 saat 24 dakika 22 saniyelik dereceye imza atarak genel klasmanda da liderliğe ulaştı.

Bahrain-Merida Takımı'ndan Bole Grega, Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar ve Sierra Sanchez Yezid Arturo, Burgos - BH Takımı'ndan Rubio Hernandez Diego ve Caja Rual Takımı'ndan Irisarri Rincon Jon kaçış grubu oluşturdu. Bu beşli aynı zamanda 36 kilometre geçilirken aynı sıralama ile tırmanış kapısını da geride bıraktı.

SPRİNT PRİMİNİ ILJO BİRİNCİ GEÇTİ
114'üncü kilometrede sprint primi gerçekleşti. Quick Step Takımı'ndan Keisse Iljo kapıyı birinci geçti. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğü ise Caja Rual Takımı'ndan Irisarri Rincon Jon elde etti.

BEYAZ MAYO ONUR BALKAN'DA KALDI
Etabın 152.6'ıncı kilometresinde Turkey Home'un sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geçildi. Birinciliği Quick Step Takımı'ndan Keisse Iljo aldı. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğü de Bahrain - Merida Takımı'ndan Bole Grega elde etti. Böylece 10 puanla zirvede olan Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan Beyaz Mayoyu korudu ve Selçuk - Manisa etabında da giymeye hak kazandı. Kapı geçişinden sonra ana grup tempoyu arttırdı. Farkta iyice azaldı ve 1 dakikaya kadar indi.

İKİNCİ TIRMANIŞ PRİMİ KAPISINDAN İLK GEÇEN GREGA
Finişe 14.8 kilometre kala etabın ikinci tırmanış primi de gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Bahrain - Merida Takımı'ndan Bole Grega oldu. Onu Manzana Postobon Takımı'ndan Reyes Ortega Aldemar takip etti. Üçüncülüğü de Burgos - BH Takımı'ndan Rubıo Hernandez Diego aldı.

NEFES KESEN FİNİŞ
Yarışın son anları nefes kesti. Finiş çizgine metreler kala atak yapan Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko etabı birinci bitirdi. Etabın favorisi UAE Emirates Takımı'ndan Diego Ulissi ikinci, Euskadi Basque - Murias Takımı'ndan Prades Reverter Eduard üçüncü oldu.

TURKUAZ MAYO LUTSENKO'NUN
İki etap boyunca turkuaz mayoyu taşıyan Sam Bennett, bu etap sonunda Genel Ferdi Klasman birinciliğini kaybedince, mayoyu ve zirveyi Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko'ya teslim etti.

SELÇUK - MANİSA ETABI YARIN KOŞULACAK
54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın koşulacak 137.3 kilometrelik Selçuk - Manisa etabı ile devam edilecek. Pazar günü ise Bursa - İstanbul etabı ile yarış sona erecek.

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