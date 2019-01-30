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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.01.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Tuncay Uzunal: 'O sene bu sene demek yanlış'

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Tuncay Uzunal: 'O sene bu sene demek yanlış'

Trabzonspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için erken” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu’nda Ümraniyespor ile eşleşen Trabzonspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, İhlas Haber Ajansı’na kurayı ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas’ta yapılacak finalde kupayı kazanan taraf olmak istediklerini söyleyen Uzunal, “ Çeyrek finaldeyiz. Hedeflerimiz arasında olan kupada yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran taraf olmak istiyoruz. Ümraniye güçlü bir takım. Bundan önceki turlarda başarısını ortaya koydu. İstanbul’da oynamamız bizim için bir avantaj. İstanbul bizim için deplasman olarak saymayacağımız şehirlerden biri. İnşallah taraftarımızla turu geçeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimize güveniyoruz”
Süper Lig'de şampiyonluk adına konuşmanın erken olduğunu belirten Uzunal, “Takımda önemli sakatlıklar var. Hatta sakat sakat oynayan isimler var. O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için erken. Trabzonspor başarılara hep altyapısı ve öz evlatlarıyla ulaştı. Biz de yönetim olarak buna önem gösterdik. Gençlere güveniyoruz. İnşallah onları özverisiyle başarılara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

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