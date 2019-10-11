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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Tuncay Şanlı'dan Radamel Falcao yorumu

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Tuncay Şanlı, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu.

İngiliz basınına konuşan Tuncay Şanlı, Falcao'nun büyük beklentiler nedeniyle konsantre olamadığını söyledi. Şanlı ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük bir mücadele verdiğini ve bu yüzden taraftarlardan tam destek aldığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, Liderler Haftası için bulunduğu Londra'da Goal.com'un İngiltere edisyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştirdi. Nizaar Kinsella'nın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki eski milli futbolcu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Radamel Falcao transferi ve Victor Moses'a kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Tuncay'ın o sözleri:

"Falcao, şoke olmuş durumda"

"Galatasaray taraftarlarının tamamı, Radamel Falcao'dan bir şeyler bekliyor. Bu nedenle kendisi biraz şoke olmuş durumda. Çok büyük bir futbolcudan söz ediyoruz ama tek bir oyuncunun iyi olması takımın başarısına yetmez. Burada mühim olan, tüm takımın bir araya gelerek ona yardım etmesi.

Falcao, ceza sahası içinde topla buluştuğu her pozisyonda gol atacaktır. Büyük bir isim olarak zamana ihtiyaç duyuyor. Şayet onun gibi bir yıldızsanız gittiğiniz her kulüpte üzerinizde büyük bir baskı olur. Tüm bunlarla birlikte kendisi hakkında bir yargıda bulunmak için henüz çok erken. Nitekim pek çok takım sezona kötü başladı."

Ali Koçtan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim
Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim

"Taraftar, Ali Koç sayesinde takımını destekliyor"

"Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı. Onlar için şu an her şey daha güzel. Kulübün yaşadığı finansal sorunlarsa bence ciddi bir problem. Buna rağmen şu anda iyi gidiyorlar. Zaten çok iyi takviyeler yaptılar. Sahadaki performansları da gayet iyi. Bu nedenle sezonu şampiyonlukla tamamlayabileceklerini düşünüyorum.

Ben Fenerbahçe taraftarıyım ve takımımın şampiyon olmasını isterim. Başkanımız Ali Koç çok sıkı çalışıyor ve taraftarlar da yekvücut takımın arkasında. Geçtiğimiz sezon takım çok kötüydü ama buna rağmen desteklerini esirgememişlerdi. İşte bu, çok önemli bir şey. Şu anda takımı Ali Koç'un yarattığı hava nedeniyle destekliyorlar."

"Galatasaray transferleri geç yaptı"

"Galatasaray'a baktığımızdaysa Şampiyonlar Ligi nedeniyle biraz dikkat dağınıklığı yaşadıklarını görüyoruz. Öte yandan bazı transferleri çok geç yaptılar ki bu da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Fakat henüz yedi haftayı geride bıraktığımızı unutmamak lazım. Milli aradan sonra daha iyi bir takım hâline gelebilirler.

Victor Moses, Chelsea'de kanat beki olarak çok iyi işler yaptı. Kendisi; güçlü, her zaman gol atmayı ya da asist yapmayı deneyen bir futbolcu. Şu anda sakat ve uzun bir süredir forma giyemiyor. Ancak iyi bir futbolcudan bahsediyoruz ve milli ara ona çok iyi gelecektir. Fenerbahçe'de kendisini mutlu ve rahat hissediyor."

Tuncay Şanlıdan Radamel Falcao yorumu

Tuncay Şanlıdan Radamel Falcao yorumu

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