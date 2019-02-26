Tuncay Şanlı'dan flaş yorum: Karakterimize aykırı!
Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı, 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, 3-3 sona erdi.
Derbinin ardından FB TV'de değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, "Ersun hoca maç sonu coşkudan bahsetti. Taraftar da zaten bunu istiyor. Fenerbahçe kapanarak, kontra atak yaparak bir oyun oynayamayız. Biz bu oyunu bilmiyoruz ve bizim karakterimize aykırı bu oyun" dedi!
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