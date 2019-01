Tuncay Şanlı: 'Arda'ya gelme dedim'

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Tuncay Şanlı, Sporlig Dergisi’den Selahattin Ekrekli’ye açıklamalarda bulundu. Şanlı, uzun zamandır futbol camiasında olmamasıyla ilgili, "Kaybolmadık buradaydık aslında. Bazen futbol ortamı öyledir. Belirli bir süre oynarsınız ondan sonra kenarı çekilirsiniz, bu gayet doğaldır. Çok uzak kalmadım, bıraktıktan hemen sonra Fatih hocanın yanındaydık. Avrupa şampiyonasına gittik. Bizim için de benim içinde ayrı bir tecrübe oldu. Nihat, Tümer ben orada hem bir köprü, hem de ağabeylik gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonuç da milli formaya sahada hizmet ederken bir de dışında da hizmet etmeye çalıştık. Yine sahanın içindeydik" dedi.



"ÇOK SEVDİĞİM İŞ OLMASA DA ÇOK ŞEY KATTI"



Sakaryaspor tecrübesinden bahseden Şanlı, "Doğduğum, büyüdüğüm ve futbola başladığım yerde teknik direktörlük yaptım. O yüzden bıraktım ama dinlenmeden devam ettim açıkçası. Ondan sonra da bir yıl yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptım. Çok sevdiğim bir şey olmasa da açıkçası orası da bana çok şey kattı" diye konuştu.



Şu an FB TV’de yorumculuk yaptığını dile getiren Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’ye elinden gelen desteği vermeye çalıştığını ifade etti.



"FUTBOL BENİ BIRAKTI"



Futbolu bırakmasıyla ilgili de konuşan Şanlı, "Bunu düşündüğümde bazen ben de diyorum erken mi bıraktım diye. Sonra diyorum ’demek ki zamanı geldi’. Yani futbol beni bıraktı. Aslında devam etmek istiyordum ama dediğim gibi Fatih hocanın bir teklifiyle beraber öyle bir yola çıkmış olduk. Bazen de düşündüğümde şu anki konjonktür de futbol kalitesine baktığımızda dönmek de istiyorum. 2-3 yıl daha oynayabilirdim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE’DE FUTBOL OYNAMAK KOLAY DEĞİL"



İngiltere’den sonra Bursa, Katar ve Hindistan macerası olduğunu kaydeden Tuncay Şanlı, "Oralarda oynayıp, oranın kültürünü ve futbolunu gördükten sonra burada hem futbol anlamında hem özel hayat anlamında çok farklılar var. Türkiye’de futbol oynamak çok kolay değil. Özellikle futbolcuların, Türk oyuncularının işi çok kolay değil. Çünkü her şey saha sonuçlarına bağlı. Kısa bir süre olsa da Bursa’da oynadım. Çok iyi karşıladılar. Çok iyi dostluklarım oldu. Çok büyük camia. Açıkçası mantalite değişmediği sürece Türkiye’de futbol oynamak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.



"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"



"Sahalara dönmek istiyorum" diyen Şanlı, "Teknik direktörlük geçmişim zaten var. Sakaryaspor’ da yapmıştım" diyerek, "O heyecanı tattıktan sonra bırakmak istemezsiniz. O bana ayrı tecrübe oldu. Ama bu bir süreç ve zamanını bekliyoruz. Zaten kursa gidiyordum. A kursunun ilk etabını bitirdim ve ikinci etabının bekliyorum. Biraz da artık yapının değişmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

En Çok Oynanan Bahis 421 Guimaraes - Benfica 4 MS2 1,50 5989 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 421 Guimaraes - Benfica 4 14,30 %6,23 X3,30 %2,63 21,50 %91,14

"HAKAN ÜNSAL İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"



Ayrıca Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu’nda olduğunu dile getiren Şanlı, "Orada da Hakan Ünsal başkanlığında hem düşüncelerimizi, hem projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Hakan Ünsal güzel şeyler yapıyor. Umarım özellikle Türk oyuncular, Profesyonel Futbolcular Derneği’nin kıymetini bilir. Çünkü tamamen futbolcuların haklarını koruma adı altında kurulmuş bir dernek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan öncede zaten Hakan başkanla beraber birçok şey yapılmış, yapılmaya da devam ediyor" diye konuştu.



"TÜRK TEKNİK ADAMLAR OLDUKÇA BAŞARILI"



Futbolda artık yeni bir jenerasyon gelmesi gerektiğinin altını çizen Tuncay Şanlı, "Benim şahsi fikrim bu. Erol Bulut, Bülent Korkmaz, Okan Buruk’un takımları başarılı bir şekilde çalıştırması çok güzel. Artık yavaş yavaş yeni bir jenerasyonun gelmesi gerekiyor. Bu anlamda futbol nasıl değişiyorsa, teknik adamlarında değişmesi gerekiyor. Artık onların tecrübelerinden yararlanıp, bizlerin de sahada olması gerekiyor. Umarım görev geldiğinde biz de bu görevi en iyi şekilde layıkıyla yaparız" dedi.



"YÖNETİCİLERDE KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ"



Türk futbolunda yöneticilerin de bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Şanlı, "Türk futbolu adına sadece teknik adam olarak hemen bir değişim olsun anlamında değil ama Türk futbolunun gelişmesi açısından bence yöneticilerinde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü oyuncular kendilerini geliştirmeye çalışıyor, teknik adamlar geliştirmeye çalışıyor ama yönetici bazında nedense çok fazla gelişmiyoruz. Benim gözlemlediğim bu. Tabi bu işi kısa vadeli düşünürseniz, uzun vadede kaybedersiniz" şeklinde konuştu.



"AVRUPA’DA KULÜP YÖNETİCİSİNİ BİR YA DA İKİ KEZ GÖRDÜM"



İngiltere ve Almanya’da oynadığını hatırlatan Tuncay Şanlı, bir veya iki kez yönetici gördüğünü dile getirerek, "Herkesin görevi farklıdır. Çünkü yöneticilik demek kulübe bir kaynak sağlamaktır. O anlamda da ülkemizde yöneticilerin mantalitesinin değişmesi lazım. İyi niyetten kimsenin şüphesi yok zaten. O anlamda da değişirse bence Türk futbolu da değişir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"UMARIM ALTYAPIYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILIR"



Altyapının önemine vurgu yapan Şanlı, "Uzun vade planlama yapmak zorundasınız. Şu anda Türk futbolunda bir çok genç oyuncu var. Oynatırsanız var. Yani Cengiz Ünder’ler Çağlar Söyüncü’ler nasıl çıktıysa, yine çıkar. Hatta şu anda Trabzonspor’da da aynı şekilde. Beşiktaş da, Galatasaray da çıkabiliyorsa demek ki bir şeyler yapılıyor. Fırsat verebiliyorsanız, güvenebiliyorsanız, inanabiliyorsanız, bu uzun vadede size kazandırır ama kısa vadede şu anda kulüplerin durumu alt liglere indiğimizde daha da kötüye gidiyor. Bir an önce umarım bunlar da düzelir. Bir tek Trabzonspor’da daha fazla Türk oyuncular oynadı. Dorukhan, Güven Beşiktaş’ta, Galatasaray’da Ozan’ı, Yunus’u söyleyebiliyorsunuz. Ama genel anlamda baktığımızda sorunlar çok fazla. Bu sorunları çözdüğümüz ve futbolun kalitesini geliştirdiğimizde mücadele anlamında Avrupa ile her zaman yarışabiliriz. Yıllardır altyapı çok önemli diye hep konuşuyoruz. Altyapıya yatırım yapmadığımız sürece uzun vadede kazanmamız çok kolay olmaz. Çünkü oradan yetiştirdiğimiz çocuklar, size uzun yıllar hizmet edecek. Umarım altyapıya daha fazla yatırım yapılır" dedi.



"BAŞAKŞEHİR’İN BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL"



"Başakşehir’in bulunduğu konum için sürpriz diyemeyiz" diyen Şanslı, şunları söyledi:



"Çünkü uzun yıllara dayanan bir periyodları, bir sistemleri var. Erol hoca ile beraber Malatya’nın bir çıkışı var. Bülent hocadan bence kimse bu performansı beklemiyordu. Şöyle beklemiyordu; maddi olarak iyi değildiler ve genel anlamda kulüpte sorunları vardı ama Bülent hoca, sahadaki performans dışında oyuncularıyla bire bir ilişkileri iyi olunca da o performansı en üst seviyelere çekti. Bu güzel rekabet çünkü. Bir Kasımpaşa gerçeğini de kimse göz ardı edemez. Kemal hocanın kurmuş olduğu bir kadro, arkasından da Mustafa hocanın dokunuşları, olayı farklı yerlere getirdi. Bu da Türk futbolu adına çok güzel bir olay."



"ŞAMPİYONLUK FAVORİM YOK"



Şampiyonluk favorisi hakkında da açıklamada bulunan Şanlı, "Yani şu an çok erken. Trabzon’u kimse konuşmazken bir anda potaya girdiler. Futbol böyledir. Puanlar birbirine çok yakın olduğu için hem alt tarafta, hem üst tarafta 2-3 maç üst üste maç kazandığınızda olay başka bir yere gidebiliyor. Benim favorim yok. Benim favorim futbolda her zaman kaliteli bir oyundur. İzlediğimde keyif alacağım bir takımdır" dedi.



"FENERBAHÇE GULIANO VE JOSEF’İN YERİNİ DOLDURAMADI"



Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, eski takımıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Tabi ki Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını isterim, o ayrı bir şey ama şu anki durumda hem yeniden yapılanma, hem de hoca değişikliği çok kolay değil. Sezona girerken takımda Guliano, Josef gibi oyuncular vardı. Bu oyuncular sisteme uymuştu ve takımın bir parçası olmuştu. Bir anda siz hem yapılanmaya hem de finansal Fair-Play’den dolayı oyuncuları satmak zorunda kaldınız. Yerlerine oyuncu transfer ederken, onları tekrar bir araya getirmek çok kolay değil. Yeni bir kadrodan bahsediyorsunuz. Biz de futbol oynadık. Takımda eski oyuncularda var ama bazen her şey tersine gider, şansızlıklar üst üste geldiği zaman istediğiniz performansı veremezsiniz. Futbolda bunlar var. Büyük bir camiadan bahsediyoruz. Bir an önce toplanacaktır bunu herkes biliyor. Sonuçta inandığınız ve bir mücadeleye girdiğiniz zaman ve onu aşmak daha kolay olur. Fenerbahçe şu anda bir yapılanma, bir süreçten geçiyor. O yüzden de biraz zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama o zamanı kullanmakta işler kötü giderken de başka yerden kazanmak gerekiyor. Ama en önemlisi taraftarın inanılmaz bir desteği var. Başkana inanılmaz bir sevgi var. O yüzden de taraftar da şu anda sabrediyor ve zamanla işlerin daha iyi olabileceğini düşündüğü içinde desteğe devam ediyor."



"ERSUN YANAL HEYECAN GETİRDİ"



Ersun Yanal Hakkında da konuşan Şanlı, "Ersun hoca ayrı bir heyecan getirdi tabi. Onun coşkusu, enerjisi ilk maçta da sahaya yansıdı. Özellikle ilk maçındaki 35’inci dakikada oyuncuların istediği sadece futbol kalitesi anlamında değil, o coşku, heyecan taraftarın beklediği bir olaydı. Olayın pozitif yönü şöyle; gol sorunu çeken Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesiyle birlikte hem pozisyona giriyor hem de gol atıyor. Şu andaki eksikliklerle çok basit gol yemeleri ve fizik kalitesini arttıramamaları. İkinci yarı Ersun hoca hem takviye anlamında hem fizik kalitesi anlamında takımı farklı bir yere getirecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



”VAR” SİTEMİ İYİ GİDİYOR"



VAR sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı şu ifadeleri kullandı:



"En azından hakemler açısından biraz daha iyi oldu. Çünkü biz hakemlerimizi daha maç başlamadan günler öncesinden eleştirip, kötü performans göstereceği üzerinden yorumlar yapıyoruz. O da bir insan sonuçta psikolojik olarak etkilenebiliyor. Teknoloji zaten futbolun içine girmişti. Ama uzun vadede o gidip televizyona bakma ve bir anda karar verme işi biraz daha kısalırsa o heyecan kaybetmez. Çünkü belirli bir süreden sonra oyuncular bir tempo yakalamışken, bir anda da tempoları düşebiliyor. O yüzden şu anda iyi gidiyor. Daha da iyi olabilir. Onu geliştiriyorlar. Sonuçta VAR ’ı da içeride yine bir insan yönetiyor ve o teknolojiye dokunan insansa biraz saygı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Futbol oynadığım dönemlerde beni de bu kadar eleştirdiklerinde performansım düşerdi. Bu kolay bir şey değil çünkü inanılmaz bir sorumluluk sahibisiniz. Vereceğiniz en ufak kararda kimse mutlu olmuyor. Biz de herkes itiraz ediyor. Her şekilde memnuniyetsizlik var. Bu da hakemler açısından hiç kolay bir şey değil. Sonuçta onlar da insan. Ailesiyle bir yere gittiğinde insanların bakış açısı çok farklı oluyor. ’Bu hafta biz senin yüzünden yenildik’ denmesi, bütün haftayı, ailesini etkiler. O yüzden hakemlere karşı bakış açımızı biraz değiştirip, onlara olan saygımızı da üst seviyeye çekersek, onlardan daha iyi performans alırız diye düşünüyorum. Bence eleştirerek bir yere varamayız. Sürekli itiraz, sürekli memnuniyetsizlik, Türk futbolu açısından da kötü olur. Biz saygımızı kaybettiğimiz için de hep eleştiriler belden aşağı oluyor maalesef."



"ARDA’YA SAHİP ÇIKMALIYIZ"



Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan hakkında da konuşan Tuncay Şanlı, "Arda benim kardeşimdir. Atletico Madrid’deki başarısının üstüne Barcenola’ya gittiğinde inanılmaz sevindik, hepimiz mutlu olduk, gurur duyduk. Bütün televizyonlar her şey, oraya gitti yine başaralı iken bu sefer aşağıya çekmeye çalıştık. Yukardaysanız sizi aşağı paçanızdan birileri çeker, bu bir gerçektir. Biz önce kendi evladımıza sahip çıkmıyoruz. Evet Arda kendi yaptığı hataları da biliyor, yanlışlarını da biliyor, onda sorun yok. O tecrübeye, o zekaya sahip bir oyuncu zaten. O kadar zeki ve akıllı oyuncu olmasa zaten bu seviyeye kadar gelmezdi. Ama biz daha önce kendi evladımıza sahip çıkmıyoruz. Gökdeniz yıllarca Rusya da idi. Yani kaçımız gidip orda maç izledik, kaçımız onu haber yaptık. Fatih Tekke öyle. Biz önce kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. O yüzden de Arda da ülke futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerinden biri. Biz de onu aşağı çekmeye çalıştık. Bir de üzerine Türkiye’ye geldiğinde psikolojik olarak dağıldı" açıklamalarında bulundu.



"BEN ARDA’YA GELME DEDİM"



Arda Turan’a ’Türkiye’ye dönme’ dediğini belirten Şanlı, "Ben aradığımda gelme dedim. Geleceksen son bir yılda gelirsin, aile özlemidir. Burada kalmak istersin. O seviyede Avrupa’da olabilirdi diye tahmin ediyorum. Belki de farklı nedenler de olabilir. Belki o da gelmek istemeyebilirdi. Ama o anki konjonktür de gelmişti ama dediğim gibi o hatalarını biliyor zaten. Yanlışlarını da biliyor. Nerde ne yapacağını da biliyor. Oda çok üzülmüştür. Fazlasıyla onun kadar kimse çok üzülmemiştir. Onun da bir ailesi var, çevresi var. O yüzden hatalardan ders alacağını biliyorum. Biz de artık yerin dibine vurmayalım. Eleştirdik, fazlasıyla hakketti mi? Evet! hakkettiği noktalar vardır. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Bundan sonra nasıl düzeltebiliriz. Nasıl yönlendirebiliriz. Bunun derdine düşmemiz gerekiyor" dedi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!