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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA Spor
08.04.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Tuncay Şanlı'dan derbi tahmini! Kazanan...

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Tuncay Şanlı'dan derbi tahmini! Kazanan...

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin, "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir." dedi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin ikincisi Sakarya'da yapıldı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere, Tuncay Şanlı ve eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı katıldı.

Şanlı, bir öğrencinin Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirmesini istemesi üzerine, şu anda Fenerbahçe'nin zorlu bir süreç yaşadığını, istediği durumda olmadığını ama Galatasaray maçlarının bayram havasında geçtiğini söyledi.

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Camialarda motivasyonun derbilerde başka seviyeye çıktığını dile getiren Şanlı, "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir. Düdük çaldığında bambaşka bir hikaye de izleyebiliriz ancak temennim, serinin devam etmesi. Rekabet tabii ki olsun ama bütün taraftarlar için, futbol adına fair play içinde, güzel bir maç olmasını istiyoruz. Çünkü dünya derbisi diyoruz. Dünyada birçok kanal canlı veriyor. O anlamda örnek bir maç olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun eğitim"

Milli takımın son yıllarda neden başarı elde edemediğinin sorulması üzerine ise Şanlı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu andaki en büyük sorun eğitim. Çünkü tamamen işi maddiyata döktük. Biz biraz daha amatör ruhluyuz. Zaten Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na 4 yılda bir giden veya kulüpler olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'ne katılan, Galatasaray'ın başarılarını elde eden bir sürekliliğimiz yok. Bir başarıyı yakaladığımız zaman da kendimizi çok fazla iyi yerde görüyoruz. Devamlılığımız yok. Bu, futbolcu bazında da oluyor. Gençlere şunu söylüyorum, belirli bir seviyeye geldikten sonra, 'Biz tamam, olduk.' demeyelim. Üzerine koyarak daha fazla çalışmalıyız."

Eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı ise gençlere İslam dinine göre şuurlu şekilde yetişmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz de hedeflerinin gençleri spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu vurguladı.

Seminerde psikolojik danışman-psikoterapist Melek Arıcı, öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Kamacı ve Şanlı'ya plaket takdim edilirken, öğrencilere Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu tarafından hazırlanan formalar dağıtıldı. Cemal Kamacı, formaları öğrenciler için imzaladı.

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