Tuncay Şanlı şaşkına döndü: Moses'ı böyle beklemiyordum
FB TV'de Moses hakkında konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı, "Moses'in bu kadar mücadele edeceğini beklemiyordum" dedi.
FB TV'de yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı, yeni transfer Moses'ı değerlendirdi.
Şanlı, "Dikine oynayan, adam eksilten, topla çok etkili bir oyuncu. Enerjisiyle de takıma artı yönde katkı verdi. Ben Moses'in bu kadar mücadele edeceğini beklemiyordum. İnanılmaz bir enerjisi, temposu vardı" ifadelerini kullandı.
Nijeryalı futbolcu maçı izlemeyen gelen taraftarlar tarafından da büyük alkış toplamıştı...
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