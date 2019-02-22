Tuncay Şanlı gole tepki gösterdi: "Antrenmanda bile böyle goller..."
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zent St. Petersburg deplasmanından 3-1'lk mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti.
Zenit'n gollerin Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'ın ayağından geldi.
FB TV'de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, "Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle goller takım arkadaşlarınıza attırmazsınız" dedi!
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