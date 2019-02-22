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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Tuncay Şanlı gole tepki gösterdi: "Antrenmanda bile böyle goller..."
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Futbol
22.02.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Tuncay Şanlı gole tepki gösterdi: "Antrenmanda bile böyle goller..."

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Tuncay Şanlı gole tepki gösterdi: "Antrenmanda bile böyle goller..."

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zent St. Petersburg deplasmanından 3-1'lk mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti.

Zenit'n gollerin Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe'nin tek golü Mehmet Topal'ın ayağından geldi.

FB TV'de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, "Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle goller takım arkadaşlarınıza attırmazsınız" dedi!

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Tuncay Şanlı’nın Premier Lig günlerinden kesitler... (VİDEO)

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