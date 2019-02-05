Tuncay Şanlı Afjet Afyonspor'a!
TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulmayan ve Serhat Güller’le yolları ayıracak olan Afjet Afyonspor'da yönetim takımı Tuncay Şanlı’ya emanet etmek istiyor.
Spor Toto 1. Lig’de kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmesine rağmen ateş hattından kurtulamayan Afjet Afyonspor’da teknik direktör Serhat Güller’le yolların ayrılmasına karar verildi.
Mor-Beyazlılar’ın hoca arayışına başladığı ve gündemine Tuncay Şanlı’yı aldığı bildirildi. Şanlı, an itibariyle FB TV'de yorumculuk görevinde bulunuyor...
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