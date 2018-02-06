Tuna'dan Jahovic sorusuna esprili cevap
Spor Toto Süper Lig 20. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.
"Beto olağanüstü bir performans sergiledi..."
Beto bugün olağanüstü bir performans sergiledi. Buna biz neden olduk. İlk yarıda oyun organizasyonunda sorunlar yaşadık. İkinci yarının başında biraz topa sahip olunca denge sağladık. Trabzonspor'un arzusu ve bizim ileri çıkarken yaptığımız hatalar çok pozisyon verdiğimiz bir maç olmasın neden oldu.
"Sezon başında savunma anlamında sıkıntılarımız vardı..."
Sezon başında savunma anlamında sıkıntılarımız vardı. Hem orada oyuncu konusunda yaşadığımız değişiklikler hem de yine savunma sistemindeki farklılıklardan dolayı. Demba Ba ve Ghilas'ın performansları da bizim hücum anlamında geleceğimizi belirleyecek.
"Burada aldığımız puanın değeri..."
Trabzonspor'la ayı puandaydık ve hedef maçlarımızdan biriydi. Burada aldığımız bir puanın değeri ligin son haftalarında daha çok ortaya çıkacak. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyuz.
"1 puan için mutluyuz..."
Sistem değişikliği hemen olacak bir şey değil. Bazı değişimler yaşayacağız. Bunu oyun anlamında daha da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum. İkinci yarıda biz de pozisyonlara girdik. Bu maçta Trabzonspor üzülmüştür. Bizse 1 puan için sevindik. İyi oynayan bir takımız ama bugün gümümüzde değiliz. İlerleyen zamanlarda çok daha başarılı bir Göztepe olacaktır.
Tamer Tuna'nın basın toplantısı
Tuna, Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu belirterek, “Trabzonspor’a bugün verdiğimiz pozisyonlar, şut şansları, savunma organizasyonumuzdaki sorunlar ve maçın sonucunda alınan bir puan var. Beto’nun performansı önemliydi. Kendi oyun felsefemizde olmayan bir oyun oynadık. Orta sahada paylaşımlarda hatalar yaptık. Abdülkadir ve Sosa’nın hareketliliğine cevap veremedik. Bu zor deplasmandan 1 puanla dönüyor olmak, 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'a mağlup olmamak bizim için değerli. İki takımı da tebrik etmek gerek. Trabzonspor’un şanssızlığı bugün golle buluşmaması” dedi.
Jahovic sorusuna esprili cevap
Tuna, bir gazetecinin takımdan ayrılan ‘Forvet oyuncusu Jahovic’i arar mısınız?’ şeklindeki sorusuna esprili bir cevap vererek, “Telefonla ararız belki. Transfer anlamında da Göztepe bazı kararlar aldı. Jahovic’in gitmesi de radikal bir karardır. Göztepe’nin bugün aldığı bu kararlar, ileride Göztepe’yi çok olumlu etkileyecek. Demba Ba kararı da bizim için öyleydi. İleride faydasını göreceksiniz. Jahovic’in eksikliğini hissetmeyeceğimizi biliyorum” dedi. (Fanatik)
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