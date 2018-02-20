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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Tuna: "Kırmızı karttan sonra ofansif..."
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Futbol
20.02.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Tuna: "Kırmızı karttan sonra ofansif..."

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Süper Lig'in 22.hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, maç sonunda yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

'Kırmızı karttan sonra ofansif anlamda hamleler yapmaya çalıştık'

Tamer Tuna, "Planımız ile ilgili istemeden değişiklikler yapmak zorunda kaldık. 0-0, 10 kişi kalmak ile 1-0 ,10 kişi kalmak farklı oluyor. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Tabii ki bitmedi ve devam edeceğiz. Kırmızı karttan sonra ofansif anlamda hamleler yapmaya çalıştık. Onlar da kanatlardan gelmeye başladılar. Maalesef olmadı. Değerlendirmeler olmayınca artık takımınıza konuşmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili de değerlendirmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama olmadı” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın son müsabakasında Göztepe, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Mücadeleden ev sahibi takım Gençlerbirliği 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Tuna, “Biz 2. dakikada golü yeyip 31. dakikada da 10 kişi kalınca maç içinde değişik düşüncelere girdik. Ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız zaafa dönüştü. Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama o da olmadı.

Bulunduğumuz noktanın anlamı vardı. Kazansaydık 5. duruma gelecektik. Bu sebeple kazanmayı çok istiyorduk. Bunu istemeye devam edeceğiz. Göztepe’yi sezon sonunda en iyi yerde bulundurmak istiyoruz. Gençlerbirliği’nin topu rakibe bıraktığın da etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık. İkinci yarı başladı 5 maçtır oynuyoruz herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları artmaya başladı. Biz iyi bir takımız bunu biliyoruz. Gençlerbirliği geri pas yan pas yapmamıza izin verdi. Bazen istediğiniz hiç bir şey oyunun akışında futbolda gerçekleşmiyor” ifadelerini kullandı.

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