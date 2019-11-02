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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.11.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Tümer Metin'den Sergen Yalçın itirafı!

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TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulundu.

Tümer Metin şu sözleri kullandı;

Hoca maçtan önceki açıklamasında şöyle bir şey dedi, ''İster rotasyon deyin, ister değişiklik deyin. İster Madrid maçı deyin, ister derbi sonrası değişiklik de diyebilirsiniz.'' dedi. Kadrolar, sezon başı planlamaları bu tip haftalar için yapılıyor, bu bir gerçek.

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağınız maç öncesi iç sahada kimle oynayacağınıza ister istemez bakarsınız. O maçı hocalar ve futbolcular ister istemez hasarsız atlatmak istiyor. Stamford Bridge'te Chelsea'yi yendikten 3-4 gün sonra Elazığ'a gittik. Sergen dedi ki, "Ben gelmem Elazığ'a." Lazio ile oynayacaksak deplasmanda veya içeride Adanaspor ile oynuyorsak, Sergen'in oynamayacağı belli. Çünkü, Lazio'ya saklanır. Bu rotasyonun tam tarifi. Kadrolar bu yüzden yapılıyor.

''EMRE MOR'UN BİR TANE MAÇINI SÖYLEYİN...''

Emre Mor, benim uzun zaman sonra heyecanla izlediğim oyuncu olmuştu. Meziyetleri, çabukluğu. O günden bu yana 3 sene geçmiş. Emre Mor, enternasyonel seviyede bir ton maç oynadı. Sizler maç maç bakın. İspanya, Almanya, Milli Takım var. Bana 1 tane maç söyleyin. İstikrardan geçtim, iyi oynadı mı?

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